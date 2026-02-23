Sergio Ramos jugó por última vez el pasado 6 de diciembre, día en el que Rayados quedó eliminado de la semifinal del Apertura 2025 frente a Toluca. El defensa decidió no continuar en el club regiomontano pese a que Monterrey quería renovar su contrato.

El español no tiene la intención de retirarse del futbol y se ha mantenido abierto a recibir propuestas. Sergio Ramos quiso volver al Sevilla para colgar las botas allí, pero el club rechazó esa idea debido a que el futbolista es accionista del fondo empresarial que busca comprar el Sevilla y desde la institución manifestaron conflictos de intereses.

Sergio Ramos analiza sus opciones

Según lo revelado por el periodista Juan Castro del Diario MARCA, Sergio Ramos se encuentra en plenitud física y no para de entrenarse, pero ahora el español baraja la opción de retirarse o de aceptar alguna oferta que recibió de España o principalmente de Oriente Medio.

Sergio Ramos siempre manifestó que en España solo jugaría en Real Madrid o Sevilla. Por otro lado, las propuestas que recibió de Arabia y de Qatar le dejan dudas al jugador por la lejanía con su familia y esa es una de las prioridades del defensa en la actualidad, de acuerdo a lo informado por Juan Castro.

Sergio Ramos en su último partido con Rayados (Getty Images)

El reportero mencionó que la decisión definitiva de Sergio Ramos, sobre si se retira o acepta una de las propuestas que recibió, debería saberse en los próximos días.

Sergio Ramos debutó en 2004 con Sevilla y su carrera luego siguió en Real Madrid, PSG, Sevilla y Rayados. El defensa cumplirá 40 años el próximo 30 de marzo y la leyenda española estaría atravesando los últimos meses o días de su vida profesional.

En síntesis