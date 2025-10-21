¿Por qué no juegan Antoine Griezmann y Thiago Almada en Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League?

Esta semana regresó la acción de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26, donde varios equipos buscan consolidarse como candidatos al título. Uno de los duelos más esperados será entre Arsenal y Atlético de Madrid, que se medirán en el Emirates Stadium desde las 13:00 horas de la Ciudad de México por la tercera jornada del certamen.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Juega el Barcelona? Todos los partidos de Champions League de hoy martes 21 de octubre

El conjunto inglés, dirigido por Mikel Arteta, llega con puntaje perfecto tras ganar los dos primeros compromisos del torneo. En su debut venció 2-0 al Athletic de Bilbao como visitante, mientras que en la segunda fecha repitió marcador ante el Olympiacos jugando en Londres, mostrando un nivel sólido en todas sus líneas.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone llega con la obligación de sumar fuera de casa para no complicar sus aspiraciones en el grupo. Los Colchoneros comenzaron con una derrota 3-2 ante Liverpool en Anfield, pero luego se recuperaron con una contundente goleada 5-1 sobre el Eintracht Frankfurt.

ver también El nuevo cambio en la UEFA Champions League a partir de la temporada 2027-2028

¿Por qué no juegan Thiago Almada y Antoine Griezmann?

Una de las sorpresas en la previa del partido fue la decisión técnica de Diego Simeone de dejar en el banquillo a Thiago Almada y Antoine Griezmann, dos de las piezas más importantes en su esquema ofensivo. El entrenador argentino optó por darles descanso pensando en la seguidilla de encuentros que se avecina.

Publicidad

Publicidad

Tanto Almada como Griezmann estarán disponibles entre los suplentes y podrían ingresar durante el segundo tiempo dependiendo del desarrollo del juego. Simeone busca aprovechar la profundidad de su plantilla para mantener la intensidad a lo largo de la temporada y evitar sobrecargas físicas en sus figuras.