¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Este sábado se disputa una nueva edición del Derby de Madrid entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ambos equipos se enfrentan por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26 en un partido que se lleva a cabo en el Riyadh Air Metropolitano y que comienza a las 08:15hs (CDMX).

El Atlético de Madrid viene de ganarle por 3-2 al Rayo Vallecano gracias a un triplete de Julián Álvarez. Sin embargo, el inicio de temporada del colchonero no fue el esperado y debe ganarle al Real Madrid si quiere seguir con ilusiones. Diego Simeone sorprendió con una decisión en la alineación titular para este juego y está relacionada a Antoine Griezmann.

ver también Las alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26

El francés había comenzado la temporada como suplente por los flamantes fichajes de Thiago Almada y Álex Baena. No obstante, ambos jugadores se lesionaron y Antoine Griezmann aprovechó para volver a ser titular en 3 de los últimos 4 encuentros del Atlético de Madrid.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, cuando se esperaba que el jugador galo sea titular este sábado ante el Real Madrid, Diego Simeone decidió dejar al delantero francés en la banca y darle la oportunidad a Alexander Sorloth para que comparta el ataque con Julián Álvarez.

De esta manera, Antoine Griezmann aguardará en la banca pero lo más probable es que sume minutos en la segunda mitad. El Atlético de Madrid está 9° en la tabla y necesita vencer al Real Madrid si es que quiere mantener la ilusión de luchar por el título de LaLiga hasta el final.

La alineación de Atlético de Madrid ante Real Madrid

Jan Oblak

Marcos Llorente

Robin Le Normand

Clément Lenglet

David Hancko

Pablo Barrios

Koke

Giuliano Simeone

Nicolás González

Julián Álvarez

Alexander Sorloth

Publicidad