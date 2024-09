Ailín Pérez es un personaje particular dentro de la UFC y busca convalidar su show y gran historia de vida con resultados positivos.

Nació hace 29 años en Zárate, Buenos Aires. Ailín Pérez es la estrella argentina de la UFC, que este sábado 28 de septiembre volverá a la acción para seguir demostrando que se puede hacer todo: luchar en el mejor octágono del mundo, ser madre y además tener tiempo para ser modelo de OnlyFans. Así es la vida de esta protagonista que se gana al público día a día con su gran carisma fuera de los combates y su buen estilo a la hora de la acción.

La gran historia de vida de Ailín Pérez, estrella argentina de UFC

El camino para Ailín no fue fácil y claro, el condicionante de estar lejos de la materia prima de la UFC, que recibe más oportunidades que aquellos que son de otras tierras, no colaboró mucho, pero aún así Pérez se ganó su lugar y con creces. Llegó a la casa de las MMA en septiembre de 2022 con un estreno un tanto triste, ya que terminó derrotada a manos de Stephanie Egger en el segundo asalto.

Por supuesto que eso no iba a significar que Ailín resigne todo por un mal resultado. Se recuperó, volvió al gimnasio a entrenar y retornó a la acción en julio del año pasado con una buena victoria sobre Ashlee Evans-Smith. A partir de allí, la confianza de la argentina creció y volvió a salir con la mano en alto ante Lucie Pudilova para cerrar un 2023 espectacular.

Para este año, la incógnita estaba en ver si Ailín podía sostener el gran nivel y seguir creciendo, algo que sucedió en julio con un nuevo éxito. Esta vez, su víctima fue Joselyne Edwards. Lo que también se repitió fue que el triunfo llegó a través de la decisión y en sus tres victorias se dio de manera unánime.

Lo que viene para Pérez es este sábado 28 de septiembre ante Dariya Zheleznyakova en una nueva edición de UFC Fight Night que se hará en París. Enfrente no tendrá una rival para nada sencilla y parece llegar en el momento justo de la carrera de Ailín, ya que tiene la posibilidad de sumar su cuarta victoria consecutiva y demostrar que en el peso gallo está para grandes cosas.

La última imagen de Fiona fue preocupante y, pese a que no es la primera vez que se ve algo así, no deja de impactar ver como un luchador llega muy debilitado al pesaje debido a lo herido que queda por el extremo proceso al que se someten, conocido como corte de peso. Pese a que hizo todos los esfuerzos posibles, Ailín no pudo cumplir en la báscula y se pasó por 200 gramos, por lo que el castigo fue perder el 20% de la bolsa de dinero que se llevará tras el combate.

En el video se puede ver como Pérez llega temblando, casi sin fuerzas para estar de pie y al borde de las lágrimas producto del sacrificio que tuvo que hacer para poder estar presente, una vez más, en UFC. Claro que no todo es color de rosas y la situación retrotrajo a algo que sucedió hace poco más de dos meses, cuando en julio Tracy Cortez se tuvo que cortar el cabello para dar el peso correspondiente para pelear ante Rose Namajunas.

Ese día, la propia Ailín fue muy crítica con su compañera y no se guardó nada: “WOW, Cortez realmente tuviste que cortarte el pelo para dar el peso. Se te concedió una oportunidad increíble de ser un evento principal contra una excampeona de UFC y apenas lo lograste. Que desperdicio de oportunidad, estás demostrando tu falta de preparación para un momento tan importante”.

De esta manera, no tardaron en aparecer los comentarios señalando a Pérez por haber criticado a una compañera que estuvo en la misma situación que ella, algo que le puede suceder a cualquier luchador teniendo en cuenta que se habla de diferencias mínimas para ganarle o no a la báscula.

La brutal imagen que dejó Ailín Pérez en su pesaje en la UFC

Por si algo le faltaba a esta historia, el camino de Ailín está atravesado por la decisión de dedicarse al modelaje explícito en la plataforma conocida como OnlyFans, donde, en la mayoría de los casos, los usuarios compran contenido sexual de los distintos tipos de creadores que existen alrededor del mundo. Para Pérez se trata de una fuente de ingresos más y por eso lleva a la par ambas actividades.

La vida de Ailín Pérez siendo madre soltera en medio de su éxito en UFC

Por último lugar en esta lista, pero primero en su vida está el rol de madre que tiene. Su hijo Ades es su guía, por lo que trabaja y por la persona que mas sueña triunfar. Es mamá soltera y le contó en su momento al medio Infobae: “Ades es muy inteligente, entiende todo este mundo y lo que estoy haciendo. Yo lo llamo por videollamada y él siempre espera que llegue con una victoria a Argentina”.

