La vuelta de Conor McGregor al octágono de la UFC se sigue haciendo esperar. The Notorious tenía pautado su regreso al mundo de las artes marciales mixtas para finales de mayo donde se iba a ver las caras con Michael Chandler, pero una lesión en el pie de la estrella pospuso el enfrentamiento y lo que reina desde entonces es la incertidumbre. El Irlandés quiere hacerse presente ante sus fanáticos este año, pero Dana White, presidente de la organización, parece cansado y decidido a posponer para el 2025 el retorno del ex campeón.

Las negociaciones siguen y las posturas son muy marcadas. Claro White no se puede dejar llevar puesto por los manejos de Conor, quien a veces luce más preocupado por sus negocios y su vida fuera de la actividad, que lo que le dedica a las artes marciales mixtas. A su vez, McGregor sabe que hay millones de fanáticos esperándolo y por eso desea que su regreso sea más pronto que tarde.

ver también Alex el Poatan Pereira será el protagonista de UFC 307 exponiendo su título semipesado

Conor no pelea desde el año 2021 y la espera se sigue extendiendo. Pese a que todavía quede mucho para diciembre y que la posibilidad de que McGregor vuelva la acción es posible, es muy poco común ver que Danna White cambie en su parecer, por lo que, da poco, se puede comenzar a intuir que el irlandés no volverá a la acción en 2024.

El cruce que tuvieron Dana White y Conor McGregor

“Hemos hablado. No nos hemos encontrado pero hemos hablado. Sí, él quiere pelear, así que lo resolveremos. No este año. Él no peleará este año”, sostuvo Dana White en relación al futuro de McGregor.

Dana White fue contundente sobre los planes que tiene para Conor McGregor y el futuro del irlandés.

Enseguida, rápido de reflejos, Conor respondió: “Ah Dana, ¡diciembre es la fecha!¡Lleva el año a casa con un evento ganador! ¿Vamos, qué es esto? Me voy a las alturas el mes que viene para prepararme. ¡Diciembre! ¡Dile a Dana y a UFC que queremos diciembre! ¡Nos merecemos diciembre!”.

Publicidad

Publicidad

ver también Dricus du Plessis sometió a Israel Adesanya en la pelea estelar de UFC 305 y retuvo su título del peso medio

De esta manera, todo quedará sujeto a los avances que tengan las negociaciones. McGregor tiene el suficiente peso en el mundo de las artes marciales mixtas para mostrar algunas exigencias, pero su protagonismo ha bajado por su ausencia en el octágono y la última palabra la tiene el jefe, quien está día a día lidiando con todo el peso de la empresa más grande de MMA.