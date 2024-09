Diego Lopes, el favorito de la UFC que le quiere regalar una victoria a su segundo país, México

Iban a pelear en junio, pero después de una serie de idas y vueltas, finalmente todo quedó en la nada y tuvieron que esperar hasta este sábado 14 de septiembre para verse las caras en La Esfera de Las Vegas. Hablamos de Diego Lopes y Brian Ortega. El brasileño hecho en México está listo para demostrar por qué la UFC lo elige como su favorito en los últimos tiempos.

En esta charla exclusiva con Bolavip, Diego contó qué siente al poder enfrentar de una vez a Ortega tras todo lo que pasó. Ahora, sumará su cuarta pelea en apenas diez meses e intentará conseguir la misma cantidad de victorias ante un rival que no será nada sencillo.

Mientras algunos pelean una vez por año, Lopes lo hará por cuarta vez en menos de 365 días, una situación que solamente se da si la empresa tiene plena confianza en ti, nada más. De esta manera, está todo listo para que el brasileño deslumbre con su gran estilo, ese que genera que millones de personas se vean maravilladas con sus excelentes presentaciones dentro del octágono.

Entrevista completa a Diego Lopes con Bolavip

Diego Lopes busca una nueva victoria que lo haga seguir creciendo dentro de la UFC. (IMAGO)

–¿Sientes una especie de sabor especial en esta pelea por todo lo que ha pasado previamente con Brian?

-Definitivamente es un extra por todo el contexto que pasó. Aceptó la segunda pelea con dos semanas de aviso, luego el cambio de peso, el cambio de rival… Entonces yo creo que, definitivamente, si hubiéramos peleado el 29 de junio le pelea hubiese sido excelente. Pero ahora es especial, trae un sabor diferente a la mesa simplemente por eso, porque no se pudo dar la vez pasada. Mucha gente estuvo diciendo que Brian me iba a ganar, mucha gente estuvo diciendo que yo iba a ganar, entonces los dos tenemos esa motivación extra para demostrar que somos uno mejor que el otro. La preparación que yo he tenido, en especial, me deja listo para hacer un gran trabajo y salir con la victoria.

