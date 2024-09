El 8 de octubre llegará a su segunda década de vida y cumplirá 20 años, pero hasta entonces Raúl Rosas Jr. sigue teniendo 19 y no deja de sorprender que, siendo tan joven, esté compartiendo su camino con algunos de los artistas marciales más grandes de todos los tiempos. Su habilidad parece probada y lo extraordinario es que muestra no tener techo dentro de la UFC.

El niño problema, como le dicen, estará presente en La Esfera de Las Vegas este sábado 14 de septiembre, cuando se enfrente al chino Aori Qileng en un combate pautado en el peso gallo. Allí, Rosas parte como amplio favorito a quedarse con una victoria que le posibilite seguir creciendo de gran manera en una empresa que tiene mucha confianza en él y su futuro.

Raúl Rosas se caracteriza por su gran estilo dentro del octágono, presionando y buscando finalizar rápido a sus rivales. (IMAGO)

Antes de la gran noche de UFC 306, Raúl platicó con Bolavip y dejó algunas sensaciones interesantes: desde cómo maneja tanta exposición siendo tan joven, el análisis de su rival y un tema que generó polémica como que las MMA y la pelea de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga se lleven adelante el mismo día.

Raúl va por su cuarta victoria en cinco peleas dentro de la UFC después de haber noqueado en sus tres presentaciones anteriores y haber perdido ante Christian Rodríguez por la vía de la decisión. Incomoda a cualquier luchador y tiene capacidades para deslumbrar con boxeo y con su lucha, por lo que la ilusión del público para que este joven brille, es muy alta.

Entrevista completa a Raúl Rosas Jr. con Bolavip

Raúl Rosas Jr. está listo para presentarse este sábado 14 de septiembre en La Esfera de Las Vegas en UFC 306. (IMAGO)

-¿Te imaginabas vivir todo esto con apenas 19 años?

-Casi todo esto lo he visualizado. Desde chiquito era un sueño, entonces ahora es como que estoy viviendo el sueño en realidad y pues me voy acostumbrando cada vez más. Esta ya va a ser mi quinta pelea para la compañía, entonces ya es algo más normal.

-¿Qué mejoraste de cara a este evento?

-Para cada pelea soy un peleador mejor. Me he mejorado mucho mi striking y en mi jiu-jitsu, mi lucha. Cada vez sigo mejorando, entonces obviamente me siento mucho mejor en cada pelea.

-¿Cómo ves que tu rival sea tan irregular en sus resultados?

-No me genera nada. Yo nomás veo a alguien que está parado ahí tratando de quitarme mis sueños, entonces igual estoy preparado para finalizarlo y seguir adelante.

-¿Qué sientes sobre que el mismo día pelee Canelo Álvarez?

-Es algo chido para la gente, para los mexicanos más que nada. Pueden disfrutar de la pelea del Canelo, de nuestras peleas, entonces significa que vamos a poner la bandera en lo más alto.