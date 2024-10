La UFC está en pleno momento de crecimiento a nivel mundial y así lo demuestra con sus eventos en los que hace poner de pie a los millones de fanáticos que tiene por todo el mundo. El presente ilusiona y mucho de cara a lo que puede pasar en el futuro, pero el pasado es imborrable y quienes dieron los primeros pasos para hacer grande a la compañía nunca serán olvidados. Donald Cerrone es el caso perfecto y el propio Cowboy está listo para regresar a la acción.

ver también Iba camino a ser millonario como modelo y ahora peleará en la UFC con un humilde contrato

41 años no son suficientes para que el estadounidense decida retirarse. Un récord de 29 victorias, 17 derrotas y dos peleas sin decisión le dan un total de 48 combates entre las compañías WEC y UFC. Claro que en esta última fue donde más brilló con 38 oportunidades distintas en las que se presentó en el mejor octágono del mundo con 23 triunfos. Nunca pudo ser campeón, pero desde su ingreso en 2011 que animó por completo el peso ligero y llegó a conseguir su ingreso al Salón de la Fama.

El Cowboy es una personaje muy querido por todos y sus presentaciones traían espectáculo absoluto a la UFC. Por esa razón, la compañía siempre confió en él y le dio todas las oportunidades posibles. Incluso lo sostuvo cuando Cerrone llevaba cinco derrotas consecutivas antes de su última caída en julio de 2022 ante Jim Miller.

Publicidad

Publicidad

Donald Cerrone regresa del retiro y quiere volver a pelear en UFC

Esa fue la última vez que Donald estuvo presente en el octágono de UFC y en las últimas horas el propio luchador compartió un video en sus redes sociales en el que se mostró entrenando de una manera muy intensa y aprovechó para dejar un mensaje contundente en el que expresó su deseo de volver a luchar para llegar a las 50 peleas profesionales. El que mas combates tiene en es justamente su último rival, Miller, con 56 y serán 57 en UFC 309 a mediados de noviembre.

Donald Cerrone se siente listo para tener una última oportunidad en UFC. (GETTY IMAGES)

“Quiero volver y conseguir dos peleas más. Me jubilé, te dije que me estaba peinando y tomando esteroides… El número 50 ha estado en mi mente por un tiempo trabajando para trascender los últimos dos años”, expresó el Cowboy.

Publicidad

Publicidad

A su vez, pese a la ilusión de Cerrone por recuperar su brillo en UFC, rápidamente el presidente de la compañía, Dana White, desestimó esta posibilidad y cortó muy pronto con la esperanza que se había generado por volver a ver a Donald en acción. Esto fue argumentado con las mencionadas seis derrotas consecutivas en las que demostró que ya había perdido el toque para competir de igual a igual con cualquiera.

“No sólo este deporte, sino cualquier deporte profesional, es difícil de abandonar. No sólo el dinero, que obviamente es una parte muy difícil de dejar ir, sino la sensación de salir de ese túnel, la sensación de entrar en la jaula y que el lugar esté lleno. Mira, cada vez que estamos en un espectáculo y mostramos a Cowboy Cerrone en la pantalla, el lugar se vuelve loco. Es querido. Es querido porque el tipo va a la guerra, ha estado en guerras durante años y es hora de no ir más a la guerra. No hay nada más que demostrarle al mundo”, expresó White.

ver también Los luchadores de UFC le dan la espalda a Ilia Topuria y ven como ganador a Max Holloway

Y además, agregó: “Cerrone no debería pensar en pelear de nuevo, necesita pensar en lo que viene a continuación. Debería haber estado pensando en ello desde hace dos años, pero aparentemente no lo hizo y necesita hacer esto ahora. Pero estamos aquí para él. Amamos a Cerrone. Ayudaremos en todo lo que podamos, pero no quiero verlo recibir más puñetazos en la cara”.

Publicidad