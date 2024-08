Las últimas semanas estuvieron convulsionadas por la presencia de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024. La boxeadora argelina causó un verdadero revuelo después de que se la acusara de ser una atleta transgénero que sacaba ventajas en la categoría de los 66kg femenil, donde finalmente obtuvo la medalla de oro. Entre los protagonistas que denostaron a la africana estuvo Israel Adesanya, quien se disculpó con la pugilista por haberla tratado de hombre.

Israel es una de las caras más importantes de la UFC y por eso cada palabra que diga tiene un peso particular. De esta manera, que suelte tan libremente que pensaba que Imane era una persona transgénero hizo mucho ruido y fue por eso que su palabra era nuevamente muy esperada.

Israel Adesanya le pidió disculpas a Imane Khelif

En charla con el podcast The Rock, Adesanya reflexionó: “Saben qué… Voy a dejar la lucha de las mujeres en manos de las mujeres… Se lo dejo a ustedes… Ella no era realmente trans. A la señora, al boxeador, fue mala mía, en eso me equivoqué”.

“Los hombres no deberían boxear con mujeres, jaja, ni siquiera pudo rematarla. De todos modos, la gente, política…”, había dicho el nigeriano tras la primera victoria de Khelif ante la italiana Angela Carini, quien solo estuvo 46 segundos en acción antes de decidir abandonar el enfrentamiento.

Adesanya dejó atrás su conflicto con Imane Khelif tras pedirle disculpas a la argelina.

De esta manera, parece saldado el malentendido que hubo entre los africanos y todo ha quedado atrás. Sobre el caso Khelif hay tantas dudas porque lo que la ciencia ha demostrado es que se trata de un ser humano que nació como mujer con la particularidad de poseer cromosomas XY, los cuáles son propios del género masculino. Esto se debe a una condición específicamente natural y no de algo realizado con algún tipo de intención.

