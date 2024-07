El mundo de la UFC brindó nuevas estrellas en los últimos tiempos que parecen haber llegado para quedarse y cada uno domina su respectiva categoría. Los ejemplos puede ser Ilia Topuria, Islam Makhachev y hasta Khamzat Chimaev, este irrumpiendo en la escena como uno de los artistas marciales más dominantes del presente, pero sin poder consolidarlo con regularidad en sus presentaciones.

El ruso iba a volver a la acción en junio para tener un enfrentamiento con Robert Whitthaker, pero este quedó aplazado debido al estado de salud del invicto, algo que preocupó a los fanáticos y que molestó la organización, quien se mostró frustrada con una nueva vuelta opacada del peso medio. En ese momento, le tomaron una foto en una camilla mientras se lo se lo podía observar visiblemente debilitado y sin fuerzas para subirse a un octágono.

“El problema es que realmente no sabemos qué está pasando. Cada vez que este tipo se acerca a una pelea, se cancela. Últimamente ha sido difícil llevarlo al octágono. Cada vez que está a punto de pelear, enferma. No sé qué decir”, llegó a comentar Dana White, presidente de la UFC.

Chimaev dejó pasar un buen tiempo antes de hablar sobre su estado y en las últimas horas tomó la palabra para llevar tranquilidad y hasta para anunciar cuando podría llegar a volver a escena, situación que se lleva esperando hace unos cuantos meses.

Khamzat Chimaev puso el mes de octubre como fecha para su regreso al octágono de la UFC. (IMAGO)

De esta manera, con tres meses aproximadamente por delante para la fecha que desea Chimaev, tendrá más que tiempo suficiente para prepararse, ponerse a punto y dar el show que se espera. Es cierto que para muchos es de los mejores de la actualidad, pero no lo ha demostrado en un espacio de tiempo cercano entre una pelea y la otra.

“Mi inmunidad había bajado mucho y queríamos descansar un poco, durante una semana. Descansé y no volví en sí. Terminé en el hospital y, para ser honesto, tenía fuertes dolores de cabeza”, empezó explicando el ruso sobre el último episodio sufrido, que recordó a uno de 2022, cuando no se pudo presentar ante Nate Diaz.

Y además, agregó: “Lo más probable es que mi regreso ocurra en octubre en Abu Dhabi. Aún no se conoce el oponente, pero me gustaría pelear por el título. Tengo siete peleas, siete victorias. No hay ningún peleador en UFC que haya ganado siete peleas sin pelear por el cinturón”