Valentina Shevchenko, de por qué hay trilogía con Alexa Grasso a lo que la diferencia del resto en UFC

Cuando pasen los años se hablará de esto: la primera trilogía femenina en la historia de la UFC se concretó un sábado 14 de septiembre en La Esfera de la Vegas en el marco de Noche UFC, el que fue el evento más grande en la compañía hasta ese momento. ¿Las protagonistas? Alexa Grasso, la campeona del peso mosca y su retadora, Valentina Shevchenko. Dos nombres que ya se aseguraron pasar a la historia grande, pese a que todavía les quede un capítulo por escribir.

En el caso de Grasso, la monarca mexicana ya explicó en diálogo con Bolavip por donde piensa que estará la clave para retener, una vez más, el trono que lleva cuidando muy bien desde marzo de 2023. Por su parte, Valentina quiere volver a recuperar lo que fue suyo y lo que entiende que en la primera revancha le quitaron.

Para quienes la conocen ya lo saben, pero para los que se estén acercando al personaje, así es Shevchenko: de carácter fuerte, firme con sus convicciones y con una personalidad que impone respeto. Claro, eso no significa que siempre tenga razón, aunque en esta oportunidad muestre argumentos para sostener su verdad.

Valentina Shevchenko está lista para intentar recuperar el cinturón que supo tener antes de perder con Alexa Grasso. (IMAGO)

El punto central es que en marzo de 2023, Valentina perdió su cinturón con una Alexa que le realizó una mataleón de la cual no se salvaba ni Jon Jones. Ahora bien, pese a que Shevchenko dijo en su momento que perdió por una equivocación sin darle mérito a su rival, el resultado final no se podía discutir.

Lo que sucedió en septiembre todavía no tiene una respuesta clara. La pelea fue muy igualada de principio a fin y los jueces se terminaron decantando por un empate que hizo estallar de enojo a Valentina. El cinturón quedó en manos de Grasso y The Bullet no disparó porque no tenía nada a su alcance… Para calmar las aguas, la empresa entendió todo y armó una trilogía que la muestra a Valentina muy segura de que la tercera sea la vencida, aunque sostiene que su victoria ya tiene tiempo, pese a que no se la hayan dado.

En este diálogo exclusivo con Bolavip, Shevchenko analiza lo que pasó, lo que vendrá y se deja conocer, plasma lo que piensa y siente con tantos años de ser una de las caras más importantes en la historia de las artes marciales mixtas. No deja una pregunta en el aire y se encarga de explicar bien claros sus conceptos.

Entrevista completa a Valentina Shevchenko con Bolavip

-¿Qué crees que falto en peleas anteriores para quedarte con la victoria y que esperas que salgas distintas en esta ocasión?

-En primer lugar, quiero decir por qué estamos hablando sobre una tercera pelea. En el segundo enfrentamiento, como todos saben, fue empate, pero por una equivocación en una locura que hizo un juez dando decisión 10 a 8 en un quinto round. Si no hubiese pasado esto la victoria era mía, entonces yo no creo que me haya faltado nada, porque si no hubiese existido un error de un juez no había ningún problema. Este es el único motivo por el que estamos hablando de la tercera pelea.

-¿Cómo renuevas el hambre de gloria para seguir ganando e intentando?

-Las personas que hacen deporte unos años y ven a las artes marciales como trabajo, ganar dinero y no ponen nada de alma, de sentido, entonces ahí se les podría preguntar a ellos. Pero a la persona, como yo, que he dedicado toda mi vida a esto, haciendo deporte durante 31 años, es más que solamente tener trabajo, hambre o algo así. Es un estilo de vida, no sé… Es todo. Yo no tengo que hacer unas cosas especiales, no. Ahí está siempre adentro de mi.

–¿Cada combate te sigues poniendo nerviosa o vas adquiriendo más experiencia?

–Yo puedo decir, con toda la experiencia que tengo, si vienes a la pelea muy calmada, muy tranquila, no es bueno, ja. Tienes que tener esos nervios, ellos te mantienen esta adrenalina dentro, entonces es normal. Lo otro es cómo convertir todos esos nervios en una energía pura y eso ya es experiencia, porque muchos peleadores que no saben como convertir se queman por dentro y eso es lo peor, cuando tú vienes a la pelea y no tienes fuerza para lanzar un golpe. Pero cuando sabes como manejar los nervios, para que te den mucha más energía y fuerza, eso es lo que se llama experiencia.