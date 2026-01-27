Solo faltan 135 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026: con un Estadio Azteca totalmente renovado, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica y marcará el comienzo de una nueva e histórica competición global. Y para hacer el importante papel que esperan los aficionados, Javier ”Vasco” Aguirre deberá presentar una lista con 26 futbolistas que estén a la altura de la circunstancia.

Aún hay muchas dudas en la cabeza del experimentado entrenador, pero todo parece indicar que Carlos Acevedo no estará entre sus porteros elegidos. ”Yo sé, y esto me lo confirma gente cercana a él, que el tipo no está nada contento con que lo lleven y después lo vayan a sacrificar”, ventiló el periodista David de la Garza durante el programa Conexión MT del portal Mediotiempo.

Carlos Acevedo mira de lejos la convocatoria a la Copa del Mundo 2026 (Imago 7)

La misma fuente continuó: ”Me parece una falta de respeto, una canallada, porque lo han utilizado. Utilizaron a Carlos Acevedo para vender boletos en Torreón, lo utilizaron en esta convocatoria donde no podían traer a los europeos y van a utilizarlo contra Islandia. Luego en marzo, después de meses y hasta años, van a traer a Guillermo Ochoa y lo van a convocar, una falta de respeto”.

”Guillermo Ochoa no tiene edad, ni talento, ni convocatorias. No se ha asomado más que para grabar un comercial en la Ciudad de México, por eso es donde me parece la falta de respeto que le cometen a Carlos Acevedo. No lo ilusionen”, agregó el comunicador David de la Garza, dejando la información de lado y criticando lo que podría ser el accionar del entrenador de la Selección Mexicana.

¿Quiénes serán los porteros de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Salvo alguna situación extradeportiva en estos meses, o alguna importante lesión que pueda marginarlos, Raúl Rangel y Luis Malagón estarán en la Copa del Mundo 2026 con México y pelearán mano a mano por la titularidad. El tercer cupo aún no está confirmado, pero la jerarquía de Guillermo Ochoa podría dejar a la vista el favoritismo de Javier ”Vasco” Aguirre para completar su plantel.

En síntesis