México vs. Sudáfrica: día, hora y estadio confirmado para el debut en el Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se llevó a cabo y el destino del sorteo colocó a la Selección Mexicana en el Grupo A, algo ya estipulado, pero junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo del Repechaje de Europa: Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda.

Sin embargo, el Tri ya sabe que debutará ante Sudáfrica, tal como sucedió en la Copa del Mundo del 2010, pero con la localía cambiada, ya que en esa ocasión los africanos fueron los organizadores del torneo. En aquella ocasión empataron con un marcador de 1-1.

En esta oportunidad, el Tri enfrentará a los Bafana Bafana el próximo jueves 11 de junio del 2026 en el renovado Estadio Azteca de Ciudad de México. La FIFA aún no ha hecho oficial y ni ha revelado los horarios de los partidos, pero se conocerán los próximos días.

Luego, el Tri se medirán en la Jornada 2 ante Corea del Sur en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara el jueves 18 de junio. En tanto, cerrará la zona ante el cuadro europeo, aun por definir, por la Jornada 3 el miércoles 24 del mismo mes en el Estadio Azteca.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

En síntesis

La Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca .

debutará en el ante el en el . México quedó en el Grupo A junto a Sudáfrica , Corea del Sur y un equipo del Repechaje de Europa (Dinamarca, Macedonia, R. Checa o Irlanda).

quedó en el junto a , y un equipo del (Dinamarca, Macedonia, R. Checa o Irlanda). El segundo partido del Tri será ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron, y cerrará el grupo ante el equipo europeo el 24 de junio en el Estadio Azteca.

