Este domingo terminó el microciclo de la Selección Mexicana en dónde se disputaron dos partidos amistosos ante Panamá y Bolivia para que Javier Aguirre siga sacando conclusiones de cara al Mundial 2026. El Tri no mostró su mejor versión y está claro que todavía falta mucho para poder dar pelea en la competición internacional.

El primer encuentro terminó en victoria por 1-0 ante Panamá, mientras que el segundo también fue por la mínima en su visita a Bolivia. México logró cerrar esta ventana de amistosos con dos triunfos, aunque sin mostrar un funcionamiento convincente dentro del campo de juego.

Casi todos los convocados tuvieron oportunidades de jugar y sumar minutos en estos partidos para demostrarle al entrenador que tienen ganas de ser convocados al torneo más importante del mundo a nivel selecciones. La mayoría pudo mostrarse y ser evaluada por el cuerpo técnico.

Sin embargo, hubo cuatro de ellos que no jugaron ni un minuto. Se trata de Iker Fimbres, Ángel Sepúlveda, Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo, que vieron ambos encuentros desde el banquillo y no sumaron minutos durante el microciclo.

El análisis de Javier Aguirre

Luego de los partidos, Javier Aguirre analizó lo ocurrido y explicó cuál fue el objetivo de estos amistosos: “Ese era el objetivo, más allá del resultado, someter a los jugadores a un ambiente distinto, a un campo, balón y arbitraje distintos. Que no estuvieran cómodos y que demostraran que a pesar de las adversidades tienen capacidad y tamaños para estar en la selección nacional”, expresó en primer lugar.

Y siguió: “En estos compromisos, tanto en Panamá como en Bolivia, el rival nos puso a prueba, nos exigió y es ahí donde se ve quién tiene equilibrio emocional, tamaños y buen juego para integrar la selección de cara al Mundial”.

