Una de las figuras que aparece como una garantía a la hora de brindar espectáculo en los mundiales es James Rodríguez. El colombiano que rescindió su contrato en León sigue sin club, a la espera de encontrar uno que le permita llegar a la próxima Copa del Mundo con regularidad, con el objetivo de ser importante para Colombia, aunque el creador de juego no quiere perder tiempo y por eso ya está probando el balón con el que se disputará la gran cita a mitad de año.

El video viral de James Rodríguez probando la Trionda

En un video que él mismo compartió en sus redes sociales, se lo puede ver a James practicando tiros libres bajo la lluvia con la Trionda, el balón oficial del Mundial 2026. El colombiano ejecuta una y otra vez sin fallar, lo que generó decenas de comentarios admirando el talento del sudamericano que aún no definió su futuro.

Con varias propuestas sobre la mesa, pero todavía sin contar con alguna que lo sedujera al 100%, James no sabe donde continuará su carrera. A los 34 años, es una incógnita saber quién será el privilegiado de sumarlo a sus filas a meses de una competencia que lo motiva tanto como lo es el Mundial.

Con una selección colombiana que cuenta con una de las mejores generaciones de los últimos tiempos, la figura de Rodríguez resulta fundamental en la estructura de Jorge Lorenzo. El entrenador argentino sabe la importancia de contar en plenitud con uno de los referentes de los Cafeteros, por lo que también le urge conocer el desenlace de la historia.

En su último paso por León, Rodríguez llegó a disputar 35 encuentros durante todo el 2025 en los que aportó cinco goles y nueve asistencias, números que le permitieron consolidarse como el capitán de La Fiera en un momento del conjunto Esmeralda que no pudo aprovecharlo todo lo que se especulaba cuando concretó su fichaje directo desde el Rayo Vallecano de España.

