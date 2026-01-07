A solo unas horas para debut de Rayados en la Liga MX, en Monterrey se confirmó la baja de una joya que pasará a reforzar a un rival de los Regios. Tras no poder cumplir con las expectativas trazadas cuando se transformó en jugador del primer equipo, Ali Ávila continuará su carrera en Querétaro con la misión de relanzar su trayectoria.

A pesar de haber debutado y obtenido oportunidades en Monterrey desde 2023, Ávila terminó saliendo a préstamo en dos ocasiones. En la primera mitad de 2024 fue parte de Pumas UNAM en el Clausura de dicho año, mientras que en la última parte de 2025 se sumó a Querétaro para disputar el Apertura, entregando un nivel valioso que le permitió ser fichado de manera definitiva por los Gallos Blancos.

Detalles del paso de Ali Ávila de Rayados a Querétaro

Aunque no se reveló el monto exacto de la operación, lo cierto es que la ficha de Ávila estaba tazada en dos millones de dólares, por lo que se estima que la negociación se terminó concretando en un monto cercano al mencionado. Así, Rayados se desprende de un activo al que no le podía dar continuidad en su plantilla, pero le abrió la posibilidad a obtener un interesante rédito económico.

Ali Ávila fue comprado de manera definitiva por Querétaro y deja Rayados de Monterrey. (GETTY IMAGES)

A lo largo de su corta carrera, Ávila de apenas 22 años acumula 50 partidos en Primer División, con 10 goles y dos asistencias, números que sirven para confirmar todo el potencial que tiene Ali. Ahora que sabe que su futuro está asegurado en Querétaro, tal vez surja su mejor versión y termine de explotar para deslumbrar al futbol mexicano.

Por su parte, será cuestión del paso de los meses juzgar si Rayados acertó en desprenderse tan pronto de una de sus joyas más recientes. Para muchos se trata de un movimiento acertado, mientras que otros sostienen que podría haber sido lógico darle una oportunidad extra, ya que había conseguido un levantada en su nivel, algo que ilusionaba a algunos en Monterrey de cara al 2026.

En síntesis

Ali Ávila deja Rayados de Monterrey para unirse definitivamente al club Querétaro en 2026.

deja Rayados de Monterrey para unirse definitivamente al club en 2026. La transferencia del delantero se concretó por un monto cercano a dos millones de dólares .

. El jugador fue fichado tras su préstamo con los Gallos Blancos durante el Apertura 2025.

