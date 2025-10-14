Restan exactamente 240 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY martes 12 de octubre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 26 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Estonia vs. Moldavia / 10:00 horas

España vs. Bulgaria / 12:45 horas

Turquía vs. Georgia / 12:45 horas

Irlanda vs. Armenia / 12:45 horas

Portugal vs. Hungría / 12:45 horas

Italia vs. Israel / 12:45 horas

Andorra vs. Serbia / 12:45 horas

Letonia vs. Inglaterra / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

Seychelles vs. Gambia / 07:00 horas

Nigeria vs. Benin / 10:00 horas

Sudáfrica vs. Ruanda / 10:00 horas

Argelia vs. Uganda / 10:00 horas

Guinea vs. Botswana / 10:00 horas

Somalia vs. Mozambique / 10:00 horas

República Democrática del Congo vs. Sudán / 13:00 horas

Senegal vs. Mauritania / 13:00 horas

Marruecos vs. República del Congo / 13:00 horas

Costa de Marfil vs. Kenia / 13:00 horas

Gabón vs. Burundi / 13:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe):

Curazao vs. Trinidad y Tobago / 17:00 horas

Jamaica vs. Bermuda / 18:00 horas

Panamá vs. Surinam / 19:00 horas

El Salvador vs. Guatemala / 20:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):

Catar vs. Emiratos Árabes Unidos / 11:00 horas

Arabia Saudita vs. Irak / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

Japón vs. Brasil / 04:30 horas

Corea del Sur vs. Paraguay / 05:00 horas

Noruega vs. Nueva Zelanda / 10:00 horas

Canadá vs. Colombia / 18:00 horas

Puerto Rico vs. Argentina / 18:00 horas

Estados Unidos vs. Australia / 19:00 horas

México vs. Ecuador / 20:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

México juega este martes ante Ecuador (Getty Images)

