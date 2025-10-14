Es tendencia:
Qué partidos se juegan HOY martes 14 de octubre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Sin actividad en Conmebol y Oceanía, continentes como Europa, África, Asia y América pondrán en juego más boletos a la Copa del Mundo 2026.

Ya hay 16 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 32 lugares para la Copa del Mundo 2026
Restan exactamente 240 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY martes 12 de octubre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 26 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Estonia vs. Moldavia / 10:00 horas
  • España vs. Bulgaria / 12:45 horas
  • Turquía vs. Georgia / 12:45 horas
  • Irlanda vs. Armenia / 12:45 horas
  • Portugal vs. Hungría / 12:45 horas
  • Italia vs. Israel / 12:45 horas
  • Andorra vs. Serbia / 12:45 horas
  • Letonia vs. Inglaterra / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

  • Seychelles vs. Gambia / 07:00 horas
  • Nigeria vs. Benin / 10:00 horas
  • Sudáfrica vs. Ruanda / 10:00 horas
  • Argelia vs. Uganda / 10:00 horas
  • Guinea vs. Botswana / 10:00 horas
  • Somalia vs. Mozambique / 10:00 horas
  • República Democrática del Congo vs. Sudán / 13:00 horas
  • Senegal vs. Mauritania / 13:00 horas
  • Marruecos vs. República del Congo / 13:00 horas
  • Costa de Marfil vs. Kenia / 13:00 horas
  • Gabón vs. Burundi / 13:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe):

  • Curazao vs. Trinidad y Tobago / 17:00 horas
  • Jamaica vs. Bermuda / 18:00 horas
  • Panamá vs. Surinam / 19:00 horas
  • El Salvador vs. Guatemala / 20:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):

  • Catar vs. Emiratos Árabes Unidos / 11:00 horas
  • Arabia Saudita vs. Irak / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

  • Japón vs. Brasil / 04:30 horas
  • Corea del Sur vs. Paraguay / 05:00 horas
  • Noruega vs. Nueva Zelanda / 10:00 horas
  • Canadá vs. Colombia / 18:00 horas
  • Puerto Rico vs. Argentina / 18:00 horas
  • Estados Unidos vs. Australia / 19:00 horas
  • México vs. Ecuador / 20:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

México juega este martes ante Ecuador (Getty Images)

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
