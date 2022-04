La quinta temporada de la NBA 2K League se festeja a lo grande con un toque muy mexicano, pues es la primera campaña del DUX Infinitos, el equipo mexicano de esports que es la gran sensación al colarse con un paso espectacular a los Playoffs del torneo llamado The Tipoff.

Infinitos es el primer equipo latinoamericano y apenas el segundo fuera de territorio estadounidense o canadiense, solo detrás del Gen.G Tigers de Shanghai, dejando claro que México sigue siendo clave en la evolución y desarrollo internacional de la NBA en todas sus facetas.

Una de las claves para este éxito inmediato en la franquicia es responsabilidad de Waseem Talbert, conocido en el mundo de los esports simplemente como Seemo o BallLikeSeem, el point guard que presume un 100% de efectividad en FTP durante este Tipoff.

“Mi nombre lo escogió mi padre y significa guapo”, bromea Waseem en charla con Bolavip para contarnos sobre los detalles de su quinta temporada en la NBA 2K League, una campaña donde fue drafteado en primera ronda para incorporarse al equipo mexicano.

“Definitivamente es un honor jugar en un equipo con base en México. Esto es mucho más grande que representar a una ciudad, pues tienes un país entero detrás de ti”, explica orgulloso el joven originario de Philadelphia.

Seemo sabe que la clave para avanzar en los Playoffs es no cambiar su forma de trabajar, “en esta Liga he tenido temporadas ganadoras, temporadas perdedoras y ahora hemos llegado a los Playoffs con muy altas expectativas, por ello no cambiaré mi forma de trabajar, quiero ser el Shooting Guard más dominante”.

Este miércoles, DUX Infinitos se mide con T-Wolves Gaming, un choque que ya se saborea el propio BallLikeSeem, aunque al principio no lo quería aceptar, “es solo otro juego para mi, obvio hay dinero en juego, pero es solo eso: otro juego más. Ellos me eliminaron en mi temporada 2, así que tiene un sabor especial”.

Y aunque este torneo se empalma con el arranque de los Playoffs de la NBA, Seemo no se distrae en su profesionalismo, “me encanta el basquetbol, pero yo personalmente no lo puedo ver, personalmente no me afecta, yo solo quiero jugar basketball no quiero verlo”, así que pueden estar tranquilos los aficionados al NBA 2K League, pues está 100 por ciento concentrado en su trabajo.

Aunque reconoce que ser jugador de esports profesional puede llegar a ser estresante en algunos momentos de la temporada, BallLikeSeem aprovecha para mandarle un par de mensajes a los jóvenes que buscan dedicarse a este mundo:

“Sigan sus sueños. Nunca piensen que algo es inalcanzable. Puedes divertirte y además hacer dinero, esto es una bendición, yo venía de ser nadie y ahora tengo un nombre en esta Liga”.

¿Qué es el Tipoff NBA 2K League?

El Tipoff 2022 se lleva a cabo del 5 al 23 de abril y cuenta con la participación de las 24 escuadras de la NBA 2K League divididas en dos Conferencias (Este y Oeste), cada una formada a su vez por dos grupos de seis equipos.

Cada equipo juega cinco partidos en su grupo en formato Round Robin, clasificando los 4 mejores de cada sector a la ronda de Octavos de Final que se disputará en Indianapolis del 20 al 23 de abril.

Así quedaron los Octavos de Final de NBA 2K League

76ers GC vs Raptors Uprising GC

T-Wolves Gaming vs DUX Infinitos

Buck Gaming vs Lakers Gaming

Nets GC vs Heat Check Gaming

Grizz Gaming vs Gen.G Tigers

Pistons GT vs Warriors Gaming Squad

Knicks Gaming vs Wizards District Gaming

Mavs Gaming vs Jazz Gaming

Los Cuartos de Final están programados para el 21 de abril, mientras que el viernes 22 se llevarán a cabo las Semifinales y los juegos de consolación, dejando la Gran Final y el resto de partidos de consolación para el sábado 23 de abril, todos en Indianapolis.

¿Cuánto gana el campeón de NBA 2K League?

El torneo de NBA 2K League reparte la nada despreciable bolsa de 250 mil dólares, otorgando 100 mil al primer lugar, 50 mil al segundo, 25 mil al tercero y cuarto, dejando 12 mil 500 para los lugares cinco al ocho.