NBA: Juan Toscano responde a quienes lo critican y dicen que no es mexicano

De visita en México, días después de haber salido campeón de la NBA en la temporada 2021-22 con los Guerreros de Golden State, el basquetbolista mexiconorteamericano Juan Toscano lanzó una contudente respuesta a quienes lo critican y cuestionan con dureza su nacionalidad mexicana.

Juan Toscano les recordó que su carrera comenzó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. "Dicen que no soy mexicano, que no no juego y eso, pero merezco estar aquí yo trabajé en Fuerza Regia (de Monterrey), en Soles (de Mexicali), toda mi vida, crecí en casa mexicana, son celosos y es la verdad", dijo el basquetbolista aficionado de Tigres.

Nacido en Oakland, California, el 10 de abril de 1993, Juan Toscano recordó que si bien su padre es afroamericano, "mi mamá es mexicana, mi abuelo vino de Michoacán; mi abuelo buscó una mejor oportunidad, como todos todos", y apuntó que la oleada de críticas que le han caído "no me importa, la verdad".

Después de estar cuatro temporadas en el basquetbol colegial de los Estados Unidos con los Golden Eagles de Marquette, Juan Toscano no fue seleccionado en el Draft de 2015, fue por eso que comenzó su recorrido en los dos equipos mencionados de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

En la temporada 2019-20 Juan Toscano por fin se unió a los Guerreros de Golden State. Respecto a su situación contractual con la franquicia californiana, Juan Toscano apuntó que "voy a esperar el 1 de julio y está fuera de mi control, no estoy pensando en eso, por eso vine a mi casa a disfrutar mi tiempo y limpiar mi mente".