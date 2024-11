¿Curry se ilusiona? El intercambio para que Warriors firme a Antetokounmpo y ponga a temblar a toda la NBA

Una vez más, se instaló esta narrativa. ¿Ahora sí se dará? Milwaukee Bucks es uno de los equipos con peor comienzo en la temporada 2024-25 al registrar solo una victoria en los primeros seis partidos, así que en el mundo de la NBA no dudaron en proponer un intercambio para que Golden State Warriors firme a Giannis Antetokounmpo y vuelva a formar un Big-3 con Stephen Curry y Draymond Green.

Luego del título que los Bucks ganaron en la temporada NBA 2020-21, el equipo empezó a bajar el nivel y no ha logrado conformar un grupo de jugadores contendientes al campeonato. Esto a Antetokounmpo no le gusta nada y la estrella ya dejó en claro que no se quedara en la franquicia de Milwaukee si continúan sin volver a ganar el trofeo Larry O’Brien.

En agosto de 2023, Giannis Antetokounmpo empezó a ser vinculado con Golden State Warriors luego de que se hiciera viral la reacción que tuvo cuando un fanático le pidió que fuera a los ‘Dubs’. “Alguien dijo que por favor fuera a los Warriors. ¡Oye, oye, oye hombre!“, sostuvo ‘El Monstruo Griego’ para luego pensarlo un par de segundos y aclarar que “no, no soy ese tipo de persona. Gracias”.

Sin embargo, Antetokounmpo le concedió una entrevista al diario ‘The New York Times’ el 24 de agosto de 2023 y empezó abrir la puerta a un cambio de equipo diciendo que “al final del día, ser un ganador significa alcanzar ese objetivo. Lo primero es ganar un campeonato. No quiero estar 20 años en el mismo equipo y no ganar otro campeonato“.

Si vamos a la situación contractual, este intercambio sería casi imposible, ya que Giannis Antetokounmpo firmó una extensión de contrato por tres años con Milwaukee Bucks en octubre de 2023 y podría quedarse en este equipo hasta el final de la temporada 2027-28. Sin embargo, como en el mundo de la NBA cualquier cosa puede pasar, plantearon el intercambiarlo para verlo jugar con Stephen Curry en Golden State Warriors.

El intercambio para que Warriors firme a Giannis Antetokounmpo

Evan Giddings, de la emisora ‘95.7 El Juego’, se animó a proponer el intercambio que le permitiría a los Warriors traer un ocho veces All-Star como lo es Antetokounmpo a cambio de cuatro jugadores para los Bucks. Así sería el movimiento que pondría a temblar a toda la NBA:

Golden State Warriors recibe a Giannis Antetokounmpo.

Milwaukee Bucks recibe a: Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, De’Anthony Melton y cuarto picks de primera ronda del Draft.

¿Cuándo se enfrentan Curry y Antetokounmpo en la NBA 2024-25?

Solo dos juegos de la temporada NBA 2024-25 tendrán este duelo estelar. El primer juego que enfrentará a Stephen Curry contra Giannis Antetokounmpo será en el duelo Bucks vs. Warriors del lunes 10 de febrero de 2025 a las 20:00 ET. Luego, estos dos equipos se vuelven a enfrentar el jueves 20 marzo a las 21:00 ET.

