El intercambio de Lakers para darle a LeBron uno de sus jugadores preferidos en la NBA

LeBron James dio el paso de volver a comprometerse con Los Angeles Lakers luego de tener la oportunidad de convertirse en agente libre y cambiar de equipo. Sin embargo, el equipo californiano no pudo traer una tercera estrella que acompañe a Bron y a Anthony Davis, así que un portal experto decidió proponer un intercambio para que llegue uno de los jugadores preferidos de ‘El Rey’ en la NBA.

¿Se animarán? Los Lakers vienen de quedar eliminados en la primera ronda de los Playoffs luego de perder por cuatro juegos a uno contra Denver Nuggets y quedó en evidencia que tenían un roster corto y con poca profundidad de calidad para pelear por el título de la NBA.

En una Conferencia Oeste donde hay equipos como Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Phoenx Suns, LA Clippers y Nuggets, que demostraron tener un mejor rendimiento que Los Angeles Lakers en la temporada regular, pasa a ser necesario tener jugadores que entiendan mejor el juego de LeBron James y Anthony Davis.

Con la narrativa instalada que D’Angelo Russell bajo el nivel en los Playoffs al promediar a 14.2 puntos y terminar en la banca durante la eliminación contra Denver Nuggets, el base fue uno de los jugadores propuestos para salir de los Lakers y darle a LeBron uno de sus jugadores preferidos en la NBA.

LeBron ganó su tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. (Foto: Imago)

Antes de empezar el camino con Estados Unidos que los llevaría a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024, el ‘Dream Team’ disputó un juego de exhibición contra Alemania y LeBron no dudó en elogiar a otro protagonista de esta historia. “Dennis (Schröder) es un gran competidor, me encantó ser su compañero de equipo, me encanta competir contra él, quiere salir a ganar en cada partido que juega, sigue jugando con amor en cada partido que juega, así que siempre es bueno haberlo escuchado, lo aprecio”, sostuvo James el 22 de julio.

El intercambio de Lakers para darle a LeBron uno de sus jugadores preferidos

Con un paso por Los Angeles Lakers en el que promedió por juego 15.4 puntos y 5.8 asistencias durante la temporada 2020-21, el base alemán Dennis Schröder sería uno de los dos jugadores que recibiría el equipo liderado por LeBron James si hacen este intercambio que propuso el portal ‘Fadeway World’:

Brooklyn Nets recibe a: D’Angelo Russell y Rui Hachimura.

Los Angeles Lakers recibe a: Dennis Schröder, Bojan Bogdanovic, pick de primera ronda del Draft 2026 y dos selecciones más de segunda ronda de los Drafts 2028 y 2029.

¿Hasta cuándo tiene contrato LeBron James con Los Angeles Lakers?

Si lo llega a cumplir, jugaría hasta los 41 años. Cuando el árbitro de la señal para el salto al centro el martes 22 de octubre a las 22:00 ET e inicie el partido Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers, LeBron empezará a jugar el primero de los dos años que firmó con el equipo californiano por más de $101 millones de dólares. El contrato de ‘El Rey’ va hasta el final de la temporada 2025-26 con una opción jugador para esa campaña.

