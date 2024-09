Mensaje para Lakers: LeBron James respondió si esta pudiera ser su última temporada en la NBA

La temporada 2024-25 empieza a tomar temperatura con el tradicional día de atención a los medios de comunicación y, como viene pasando hace 22 años, una de las voces más esperadas fue la de LeBron James. En esta ocasión, ‘El Rey’ le envió un claro mensaje a Los Angeles Lakers al responder si esta pudiera ser su última temporada en la NBA.

Al final de la temporada 2023-24, LeBron tenía tres opciones: aceptar la opción jugador para seguir una campaña más con los Lakers a cambio de $51.4 millones de dólares, declinar esta oferta y convertirse en agente libre para cambiar de equipo o no ejercer esta opción y firmar un nuevo contrato con el equipo californiano. ¡James no dudó!

Luego de una campaña en la que promedió por juego 25.7 puntos, 7.3 rebotes y 8.3 asistencias, LeBron James decidió firmar un nuevo contrato con Los Angeles Lakers por dos años y más de $101 millones de dólares. Esto, a priori, le aseguraría a toda la NBA ver a ‘El Rey’ por al menos dos temporadas más, pero en el nuevo vínculo que firmó volvió a parecer la opción jugador.

Una vez finalice la temporada NBA 2024-25, LeBron volverá a tener la posibilidad de ejercer o no una opción jugador por más de $52.6 millones de dólares para continuar un año más con los Lakers. Eso quiere decir que también podría retirarse. ¿Qué piensa James al respecto? Lo dejó claro en el día de atención a los medios de comunicación.

LeBron James respondió si esta pudiera ser su última temporada en la NBA

“No he pensado en lo que me depara el futuro, solo estoy viviendo el momento. Especialmente con Bronny (su hijo) aquí, no quiero dar por sentado este momento. Es un momento que tal vez disfrutaré un poco más“, respondió LeBron James cuando le preguntaron si la temporada NBA 2024-25 pudiera ser su último año en el mejor baloncesto del mundo.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2024-25 para LeBron y los Lakers?

Todo está listo para que LeBron juegue su campaña número 22. Los Angeles Lakers jugarán seis partidos de pretemporada contra rivales como Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks y Golden State Warriors, antes de que inicien la temporada NBA 2024-25 contra Timberwolves el martes 22 de octubre en el estadio Crypto.com Arena a las 22:00 ET.