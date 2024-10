La confesión de un jugador de Lakers sobre Curry que llegó a más de 5.9 millones de reproducciones

La pretemporada de la NBA 2024-25 llegó a su fin con el duelo estelar entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. A pesar de que ambos equipos decidieron darle descanso a sus estrellas principales, lo que si se dio fue una confesión de un compañero de LeBron James sobre Stephen Curry que llegó a más de 5.9 millones de reproducciones en Instagram.

Warriors y Lakers venían de calentar motores con un primer duelo de pretemporada en el que la victoria fue para el equipo de San Francisco por 111 a 97 puntos. Mientras que Curry anotó 16 unidades, LeBron registró seis e hizo parte de una jugada que se hizo viral en el mundo de la NBA.

Luego de la jugada de Stephen Curry contra LeBron James que llegó a más de 10 millones de reproducciones, Golden State Warriors volvió a jugar contra Los Angeles Lakers el 18 de octubre en un encuentro que tuvo más suplentes que jugadores estelares. Aun así, ‘El Chef’ hizo reaccionar de tal forma a un compañero de ‘El Rey’ que terminó llorando en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Los Warriors le ganaron a Lakers por 132 a 74 puntos en el último juego de la pretemporada NBA 2024-25 para ambos equipos y la figura del equipo californiano fue el base Quincy Olivari, quien registró 22 puntos, siete rebotes, dos asistencias y un encuentro con Curry que daría de qué hablar.

Stephen Curry y Quincy Olivari. (Foto: Instagram / @stephencurry30)

Antes de que Los Angeles Lakers hicieran el anuncio que le dieron un contrato doble vía (two-way), puede jugar hasta 50 juegos de la temporada regular de la NBA, Olivari estuvo en la conferencia de prensa del 18 octubre y reveló las siete palabras, haciendo la traducción en español, que le dijo Stephen Curry que lo llevaron a las lágrimas.

Publicidad

Publicidad

ver también Buenas noticias para Curry: La primera estrella de la NBA que no jugará contra Warriors por lesión

La emotiva confesión de un compañero de LeBron sobre Curry

“Es una locura porque me gustó desde que estaba en sexto grado, ni siquiera sé qué decir, ese es mi jugador favorito. Lo primero que me dijo fue: ‘Soy un gran admirador de tu juego’, y la verdad es que soy un gran admirador de él. Tenía su camiseta, la firmó dos veces. Solía ​​dormir debajo de esa camiseta. Solía ​​​​querer tanto ser como él. Así que el solo hecho de poder conocerlo, que él pudiera tener algo de respeto por mí y que habláramos en la parte de atrás, me dio un par de sus zapatos y los firmó. Eso significó mucho para mí”, fue la confesión de Quincy Olivari, base de los Lakers, sobre Curry que tuvo millones de reproducciones.

Magic Johnson habló sobre el base de Lakers que eligió a Curry como jugador favorito

La historia de Olivari sobre su admiración hacia Stephen Curry a pesar de ser jugador de Los Angeles Lakers causó tanta admiración que hasta el mismísimo Earvin Magic Johnson habló al respecto. “Vi la entrevista de Quincy Olivari después de su actuación de 22 puntos anoche (18 de octubre) contra los Warriors, donde lloró al hablar sobre conocer y hablar con su héroe Steph Curry, y mencionó que solía dormir con su camiseta puesta todas las noches. ¡Fue muy poderosa y realmente me conmovió! Todos deberían volver a verla cuando tengan la oportunidad. A Larry (Bird) y a mí a menudo se nos atribuye el mérito por ayudar a cambiar el juego, pero Steph Curry, LeBron James y Kevin Durant han sido fundamentales para cambiar el juego hoy“, publicó en X el cinco veces campeón de la NBA.

Video: La confesión de un jugador de Lakers sobre Curry que llegó a más de 5.9 millones de reproducciones

Publicidad

Publicidad