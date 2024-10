La expectativa que rodea en Los Angeles Lakers a Bronny James, hijo del legendario LeBron James, ha dado paso a una dura realidad. Y es que, a días de que la temporada 2024-25 de la NBA inicie, es muy probable que se confirme que el primogénito de la leyenda jugará la campaña venidera en la G-League, la liga de desarrollo.

A pesar de ser hijo de uno de los mejores jugadores de la historia, Bronny no ha demostrado el nivel necesario para ser seleccionado en el draft de la NBA. Su rendimiento en la Universidad de Southern California (USC) no ha sido suficiente para convencer a los equipos de la liga y una vez llegado a Los Lakers no deslumbró ni a propios ni extraños como darle una oportunidad en el primer equipo.

LeBron, quien siempre ha sido su principal apoyo, habría expresado su aceptación ante esta situación puertas adentro, entendiendo que su hijo tiene apenas 20 años y que aún necesita desarrollo para enfrentarse ante los mejores. Aunque no es lo que esperaba para su heredero, comprende que la competencia en la NBA es feroz y que Bronny debe seguir trabajando para alcanzar su objetivo.

Así juega Bronny James en Los Angeles Lakers

La decisión de Bronny de jugar en la G-League es un paso importante para su desarrollo como jugador. La liga ofrece una oportunidad para mejorar sus habilidades y demostrar su valor para los equipos de la NBA. Si las franquicias oficiales creen que es momento de captar un jugador de allí para sumarlo a sus filas, lo pueden hacer sin problemas en cualquier momento de la temporada.

La familia James ha demostrado ser una familia de ganadores y LeBron ha dejado claro que su objetivo es retirarse con un título. Aunque el inicio del camino de Bronny no ha sido del todo como se esperaba, el Rey sigue apoyando a su hijo y confía en que encontrará su camino en el baloncesto junto a él.

La historia de Bronny James es un recordatorio de que el legado no garantiza el éxito. Sin embargo, con la mentalidad y el apoyo adecuados, Bronny puede seguir trabajando hacia su objetivo de jugar en la NBA. Solo el tiempo dirá si logrará alcanzar su sueño o si confirma lo que muchos piensan, sobre que no tiene el nivel necesario.