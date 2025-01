La primera decisión que tomó Warriors al ver que Curry no pudo contra LeBron James y los Lakers

El tiempo para conformarle un equipo a Stephen Curry que sea contendiente al título de la NBA se empieza a acabar si quieren aprovechar la diferencia que el base todavía marca contra los rivales, así que al ver que no pudo hacer nada contra LeBron James y Los Angeles Lakers decidieron tomar una decisión.

Publicidad

Publicidad

¿Se hará realidad? A pesar de tener un inicio de temporada con marca de doce victorias y tres derrotas, en la NBA se instaló la narrativa que los Warriors estaban en búsqueda de hacer un intercambio para firmar una estrella de la liga. Querían volver a tener un ‘Big-3’ con Curry y Draymond Green, pero…

“Nuestro ciclo de noticias de 24 horas es a veces hilarante. Nadie es complaciente aquí. Nadie está de acuerdo con ser promedio. Todos los dedos de Twitter que tienen acuerdos (intercambios) que creen que debemos hacer pueden callarse un poco y dejarnos resolver esto“, dijo Stephen Curry tras la victoria contra Minnesota Timberwolves del 15 de enero y parecía que le había cerrado las puertas a que Golden State Warriors fuera por una estrella.

La racha de las victorias de los Warriors no duró mucho y ante las lesiones de Jonathan Kuminga y Draymond Green quedó una vez más la evidencia que el roster no está para pelear contra los grandes equipos de la Conferencia Oeste. Ni el mismo Curry pudo hacer nada contra LeBron James y Los Angeles Lakers en la derrota por diez puntos del 25 de enero.

Publicidad

Publicidad

La decisión de los Warriors después de la dura derrota contra los Lakers

Stephen Curry y Jimmy Butler. (Foto: Getty Images)

Ante la posibilidad de ni siquiera clasificar a los Playoffs, la decisión que tomó Golden State Warriors fue reanudar las negociaciones para hacer un intercambio por el seis veces estrella de la NBA, Jimmy Butler. “El Heat está comprometido con varios equipos sobre Jimmy Butler, incluidos, por lo que me han dicho, los Phoenix Suns y los Golden State Warriors. El Heat está operando en el panorama como un equipo motivado con pretendientes interesados. En lo que respecta al precio de Jimmy Butler, me han descrito en los círculos de la liga que el Heat está buscando contratos a corto plazo, además de contratos de draft. activos aún no han recibido una oferta con la que seguirán adelante, pero la fecha límite para realizar cambios se acerca el 6 de febrero”, informó el periodista Shams Charania, de ESPN.

ver también El jugador que firmó Golden State Warriors tras la dura derrota contra Los Angeles Lakers

La otra estrella NBA que podría reforzar a Golden State Warriors

¡Stephen Curry ya lo patrocina! Con la fecha límite de intercambios cada vez más cerca, 15:00 ET del jueves 6 de febrero, Charania publicó que “se espera que los Sacramento Kings inicien conversaciones para un posible traspaso del All-Star De’Aaron Fox”. El base es tan cercano a a ‘El Chef’ que la es patrocinado por la marca de la estrella de los Warriors.

Publicidad

Publicidad