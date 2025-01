Stephen Curry le respondió a LeBron James por decir que lo quería ver fallar en Warriors vs. Lakers

Era una cita que los aficionados de la NBA no se podían perder. Un nuevo capítulo de la rivalidad Stephen Curry vs. LeBron James se vivió en el mejor baloncesto del mundo, y luego de la derrota de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers, ‘El Chef’ le respondió a ‘El Rey’ por decir que lo quería ver fallar.

Salto al centro y la pelota empezó a volar en el estadio Chase Center. En la primera mitad del juego por la jornada NBA del 25 de enero, las cosas estuvieron parejas, y tras los 13 puntos y cinco asistencias de Curry, Warriors solo se fue al descanso de medio tiempo perdiendo por un punto.

Las cosas en los dos últimos cuartos iban a cambiar, Stephen Curry no se pudo encender y terminó sin anotar un solo punto con cero de ocho en tiros de campo y cero de cuatro en triples. La derrota de Golden State Warriors fue inevitable.

El marcador final fue de 118 a 108 a favor de Los Angeles Lakers y a la hora de buscar una explicación al mal juego que tuvo Curry, LeBron James respondió con toda la sinceridad. “Sólo esperar que fallara. Es Steph, hombre. Sólo esperas que falle. Pon cuerpos frente a él y solo esperas que falle“, dijo ‘El Rey’ y la respuesta de la estrella de los Warriors estaba a punto de llegar.

La respuesta perfecta de Stephen Curry a LeBron James por querer verlo fallar

LeBron James y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

Luego de que LeBron hiciera público el deseo de que Stephen Curry fallara en el juego contra los Lakers, la estrella de Golden State Warriors le respondió de la mejor manera al hacer una contundente autocrítica. “Tengo que jugar mejor. Tenían un par de buenos disparos, pero intentaban canalizarnos hacia el tráfico, usando su longitud y tamaño. Realmente nos molestó. Cualquier partido en el que juegue así, será difícil para nosotros ganar. Al final del día, tienes que hacer ajustes, encontrar espacio y realizar los tiros que se supone que debes hacer. Y no hice eso esta noche (25 de enero)”, sostuvo ‘El Chef’ en conferencia de prensa.

Curry respondió si la lesión lo afectó en la derrota de Warriors contra Lakers

Curry no solo está jugando con una bursitis en la rodilla izquierda durante la temporada NBA 2024-25, también tiene una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha con la que hace los tiros. ¿Esto lo afectó en el mal rendimiento contra Los Angeles Lakers? “Apesta, pero no es una excusa para nada. Tengo que superarlo. Acerté 8 de 8 (contra los 76ers). Es simplemente algo que ha estado persistiendo hasta el punto de que lo golpean de vez en cuando. Es una de esas cosas. Es como si casi se ha ido y luego lo golpean otra vez. Me ocuparé de ello, pero no debería molestarme como lo hizo esta noche”, confesó Steph.