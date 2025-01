Stephen Curry se lo tomó personal y esto hizo con el entrenador de Lakers tras la derrota de Warriors

Una vez más quedó demostrado por qué es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA dentro y fuera de la cancha. Luego de la derrota de Golden State Warriors, Stephen Curry se tomó personal un suceso y tuvo un gesto con JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers.

¡Todo tiene una explicación más que lógica! A pesar de que los Warriors no vienen teniendo una buena temporada en la NBA con una marca de 22 victorias y 23 derrotas hasta el juego contra Utah Jazz del martes 28 de enero a las 10:00 P.M, Curry ha tenido dos muestras públicas que su liderazgo va más allá de las duelas.

“Regresamos a casa de un largo viaje por carretera… Creo que eran como las 2:30 de la noche (A.M.) y estábamos en el aeropuerto. Estoy tratando de conseguir un Uber para ir a casa, pero el servicio Uber no funciona. Todo el mundo se está yendo… Como: ‘QP, ¿estás bien?’. ‘Sí, estoy bien’. Así que, como a las 2:30 de la noche (A.M.) Steph dice: ‘Te tengo’. Y me llevó a casa. Hizo un pequeño desvío. Quiero decir, eso demuestra cómo es él como persona. Y en ese momento, probablemente de las 50 personas que estaban en ese aeropuerto, Steph era la última persona que necesitaba preocuparse. sobre si llegaría a casa”, confesó el novato de Golden State Warriors, Quinten Post.

Los gestos de grandeza de Stephen Curry no solo son con sus compañeros. Los Warriors perdieron contra Los Angeles Lakers 108 a 118 puntos en la jornada NBA del 25 de enero y, a pesar de esta dolorosa derrota, ‘El Chef’ se tomó personal una mala noticia que recibió JJ Redick.

El gesto de Curry con el entrenador de Los Angeles Lakers que sorprendió a toda la NBA

Stephen Curry y JJ Redick. (Foto: Getty Images)

A raíz de los incendios forestales que se dieron en el condado de Los Ángeles, el entrenador de los Lakers perdió su casa de alquiler. Curry se enteró de esto, se lo tomó personal y tuvo un gesto que sorprendió a toda la NBA. “El guardaespaldas de Steph Curry encontró a JJ Redick después del juego con un par de camisetas de Steph para dárselas a sus hijos, ayudándolos a reponer su colección de recuerdos que se perdió en los incendios”, publicó en X el periodista Dave McMenamin, de ESPN.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Los Angeles Lakers y Golden State Warriors?

El saldo hasta ahora es de dos victorias para LeBron James, Anthony Davis y compañía, pero Stephen Curry tiene la oportunidad de remontar el saldo negativo de estos duelos en la temporada 2024-25. El próximo juego entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers es el jueves 6 de febrero a las 10:00 P.M. y el último duelo que tendrán en la presente campaña es el jueves 3 de abril a las 9:00 P.M.