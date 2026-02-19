La carrera de Kyrie Irving no está en su mejor momento ni mucho menos. El base de Dallas Mavericks había llegado a la franquicia en la que jugó con Luka Doncic con el objetivo de relanzar su carrera y volver a luchar por un anillo de la NBA, pero las chances desaparecieron luego de la salida del esloveno y la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Irving está en plena recuperación de la peor lesión que puede llegar a sufrir un deportista. En marzo de 2025 se confirmó que la estrella quedaría fuera por unos largos meses, pero con la esperanza de recuperarse para la parte final y más importante de la temporada en curso, en la que Dallas se podría ilusionar con tenerlo para llegar lejos en la competencia. Nada de esto sucederá.

En primer lugar, el equipo se desmanteló y decidió traspasar a Anthony Davis a Washington Wizards en la última ventana de fichajes y quedó sin aspiraciones a ser contendiente en los Playoffs. En ese sentido, la vuelta de Irving a las duelas tendrá que esperar porque el jugador, en conjunto con el cuerpo médico, entendió que lo mejor era esperar hasta la próxima campaña.

Kyrie Irving regresa la próxima temporada

Quien se expresó para transmitir claridad y total certeza sobre el futuro del jugador, fue su madre y manager, Shetellia Riley Irving: “Se trata de que Kyrie esté al 1000% cuando vuelva y se dé la mejor oportunidad de luchar por el campeonato la próxima temporada”.

De esta manera, aunque podría haber realizado un esfuerzo por estar listo para los últimos encuentros de la Temporada Regular, Irving pondrá la mira en el futuro, en la campaña 2026-27 y regresar a las canchas para fines de octubre, principios de noviembre, fecha en la que suele estrenarse la competencia cada año. Kyrie tiene 33 años, por lo que está en el punto justo entre mostrar una versión esplendida de él mismo antes de ingresar en la recta final de la trayectoria.

