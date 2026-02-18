LeBron James reveló cuáles fueron los dos vicios más grandes que eliminó para continuar en la NBA

La carrera de LeBron James en la NBA es única, porque nadie mostró la longevidad capaz de permitirle continuar jugando con un nivel superlativo a los 41 años. Sin embargo, para poder tener esta oportunidad, la leyenda tuvo que reconocer que debía modificar algunos hábitos en su vida que lo estaban acercando al retiro.

En una interesante conversación que mantuvo en su podcast junto a Steve Nash, Mind The Game, LeBron se expresó acerca de dos costumbres particulares que lo llevaron a perderse el inicio de la temporada y desaprovechar parte de la preparación con Los Angeles Lakers.

Los hábitos que modificó LeBron James en su vida

En ese sentido, James se refirió al vino y a las galletas de chocolate, consumos que lo estaban perjudicando sin darse cuenta. Finalmente, pudo ver la situación desde afuera y entender que necesitaba eliminar dicha bebida y alimento de su dieta para continuar en forma, dejar atrás las lesiones y mantenerse sano en una competencia que no perdona la más mínima falencia.

“Tenía que sacrificar algo que realmente amo… Dejé el vino y las galletas de chocolate por completo. Me perdí el inicio de temporada y el campo de entrenamiento, entonces dije: ‘Tengo que sacrificar algo’”, comentó James y sorprendió a más de un aficionado con la decisión que tomó.

Los Lakers se encuentran clasificados en el quinto lugar de la Conferencia Oeste. El equipo de Los Angeles suma un récord de 33-21 y se encuentra a solo cinco victorias del segundo puesto de San Antonio Spurs. Con Luka Doncic como figura principal y el nombre de LeBron como estrella fundamental, la franquicia de California se ilusiona con realizar un buen cierre de temporada y ser protagonistas en los Playoffs.

