Lo bueno se hace esperar, es lo que se suele decir. Nikola Topic tuvo que hacer crecer su umbral de paciencia, entendiendo a la perfección las dificultades que debía sortear hasta llegar a debutar en la NBA, algo que está muy cerca de conseguir luego de vencer al cáncer y transformarse en un ejemplo contundente de superación, dentro y fuera de la cancha.

Elegido en el puesto 12 del Draft de 2024 por Oklahoma City Thunder, el serbio todavía no pudo sumar ni un solo minuto en la NBA. Primero, sufrió una dolorosa rotura de ligamentos cruzados antes de poder sumarse al primer equipo, pero los vigentes campeones aceptaron esta condición, reafirmando la enorme confianza que existe sobre su talento y lo que es capaz de ofrecer.

La grandiosa recuperación de Nikola Topic

Finalmente, tras ver cómo sus compañeros consiguieron el anillo en la campaña 2024-25, Topic sentía que su momento había llegado y estaba más que preparado para su debut en la Summer League, pero las malas noticias volvieron a aparecer. En octubre del año pasado, Nikola fue diagnosticado con un cáncer testicular que debía ser tratado con el conocido proceso de quimioterapia.

Tras meses de lucha, la enfermedad ha sido eliminada y controlada por el tratamiento y el jugador ya luce lanzando tiros sobre la duela. En un video que se volvió viral en las últimas horas, se lo puede ver al base testeando su muñeca, sobre la cual se comentan solo cosas buenas, con la calvicie habitual que genera la quimioterapia, pero con el ímpetu de tener pronto su estreno tan deseado en la liga.

El equipo no se ha expresado públicamente al respecto sobre una posible fecha de debut de Topic. Si bien tiene apenas 20 años y una salud de roble, la realidad es que acaba de salir de un proceso intenso, que debilita hasta al más fuerte, por lo que no es una situación a tomar a la ligera. En ese sentido, aunque hay mucho optimismo sobre su progreso, se espera que las próximas semanas sean cruciales para definir su futuro y si puede llegar a ver acción en la presente campaña.

