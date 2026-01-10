En medio de rumores que lo colocan fuera de Dallas Mavericks luego de decepcionar con su rendimiento sobre la duela, lo peor que le podía pasar a Anthony Davis era lesionarse. Está claro que el pívot probó de sobra lo que es capaz de hacer, pero cuando más debía hacerlo se confirmó que será baja por tiempo indefinido y toda su carrera está en peligro.

Poco ha quedado de aquella joven promesa que irrumpió en New Orleans Pelicans y que luego terminó por explotar en Los Angeles Lakers con un anillo de la NBA incluido junto a LeBron James. Tras varias temporadas de irregularidad, los californianos aceptaron sumarlo al intercambio que les permitió quedarse con Luka Doncic. En Dallas se sintieron decepcionados por la salida del Joven Maravilla, pero con un poco de ilusión teniendo en cuenta el tipo de figura que estaba llegando a la franquicia.

Así fue la nueva lesión que sufrió Anthony Davis

El pasado jueves, Mavericks se enfrentó a Utah Jazz y en una jugada intrascendente en la que Davis quiso marcar a Lauri Markanen, terminó con una clara muestra de dolor que lo sacó automáticamente de la cancha. Horas después, se confirmó el escenario menos deseado.

A pesar de que consultarán con una segunda opinión, la lesión en los ligamentos de su mano izquierda requeriría de cirugía para ser tratada de manera correcta, evitando cualquier tipo de complicación en el futuro. Este panorama le implicaría a Davis ser baja por varios meses, hecho que lo dejaría fuera de todo lo que resta de temporada, una vez más.

Para el pívot se está terminando de a poco. Los años siguen pasando y su nombre es más noticia por inconvenientes físicos que por su alto rendimiento, el que se espera con consistencia. Desde su llegada al equipo se ha perdido 42 partidos, mientras que solo ha podido jugar 29, reflejando en números el momento crítico que atraviesa a los 32 años.

En ese sentido, el futuro de Anthony es incierto, porque Dallas parece decidido a desprenderse de él si es que aparece un trato que convenza a todas las partes, mientras que el jugador no encuentra el rumbo que parecía fijo hace unos años cuando se dio a conocer ante el mundo.

