Bill Belichick, actual entrenador en jefe de New England Patriots, tiene un buen cartel dentro de la NFL. Sin embargo, en una emisión de Pinky Promise TV, Inés Sainz no escondió su opinión sobre esta estrella del deporte de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Narrando una anécdota desagradable entre los dos...

"El que peor me cayó en un Super Bowl fue él. No nos llevamos nada. Es un misógino. He ido varias veces, no puede con México y con las mujeres. Siempre es el desprecio, el tratarte mal. Le dije a mi camarógrafo que ni de chiste iba con él", expresó la periodista de TV Azteca en la plática que publicada en Facebook.

¿Qué pasó entre Inés Sainz y Bill Belichick?

"Azares de la vida, él viene de frente, yo le dije a mi camarógrafo 'no' y no me hace caso, y se va con él. Yo traía el micrófono. Bill Belichick me ve y me avienta. Yo enchiladísima le dije a mi camarógrafo 'te dije que no'. Alguien tiene la contratoma y en redes sociales se hizo tendencia", reveló la periodista mexicana.

Por otro lado, Inés Sainz lamentó la repercusión y las burlas que llegaron desde su país natal al viralizarse lo ocurrido: "Se reían en México entonces dije 'qué triste audiencia'. Le están haciendo una grosería a una mujer... Él nada más de verme, me aventó. Bill Belichick es mi peor experiencia en un Super Bowl".

¿Bill Belichick es tramposo?

La presentadora de TV Azteca dejó en claro que, por eso, no le va a los New England Patriots pero también cargó contra el entrenador en jefe de la franquicia de Gran Boston, Massachusetts: "Es un tipejo, un tramposo. Pone micrófonos en los lockers de los contrarios... es muy mala persona".