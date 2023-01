Fue el 17 de enero de 1973 cuando en la Ciudad de México nació Cuauhtémoc Blanco quien estaba llamado a ser un ídolo del futbol, sobre todo con las Águilas del América y la selección mexicana. A sus 50 años recién cumplidos incursiona en la política, actualmente como gobernador del estado de Morelos.

En su cumpleaños número 50 y en entrevista para el diario Récord, Cuauhtémoc Blanco reflexionó que "los años pasan muy rápido" y luego bromeó con su edad: "50 dices tú, pero son 33, la edad de Cristo (risas). Ya en serio me siento bien, estoy contento; la verdad pasa muy rápido el tiempo, ya son 50 añejos, pero así es la vida y hay que seguirla disfrutando al cien".

Con medio siglo de vida, Cuauhtémoc Blanco ve con nostalgia sus años mozos y repasa su carrera que comenzó en 1992 y finalizó oficialmente en 2016. "Más que nada me encantaría volver a ser chavo. Ya no se puede, pero estoy muy feliz, muy contento por todo lo que he hecho durante todo este largo tiempo".

Cuauhtémoc Blanco quien tuvo la oportunidad de jugar con la selección mexicana tres Copas del Mundo en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, dijo sentirse pleno y reveló que "lo único que cambiaría es regresar a la infancia, jugar canicas con mis cuates, cascaritas, carreteritas, bote pateado. Hay muchas cosas como ésas que sería lo único que cambiaría".

Mensaje de Cuauhtémoc Blanco a su mamá

En su cumpleaños número 50, Cuauhtémoc Blanco habló de la señora Hortensia Bravo, su madre: "Mi mamá ha sido un pilar muy importante para nosotros, siempre nos guió por buen camino que es lo más importante y siempre nos dijo que estudiáramos y nos preparáramos, y gracias a Dios corrí con la suerte de jugar futbol".