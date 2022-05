Bangtan Sonyeondan, conocidos como BTS, es una banda de chicos que se han convertido en un fenómeno internacional. Jin, Suga, J-Hope, RM, Park Ji-min, V y Jungkook son sinónimo de éxitos y de récords. El idioma no ha sido una barrera para que millones de seguidores coreen sus canciones alrededor del mundo. Si tú eres fan de la banda surcoreana, aquí te compartimos los fragmentos más inspiradores de sus canciones para tus fotos de Facebook e Instagram, así como las mejores frases de amor y desamor de BTS para dedicar en WhatsApp.

BTS en 2018 se convirtió en el primer grupo coreano en aparecer en la portada de TIME, en su número dedicado a los 'Líderes de la próxima generación', demostrando así que su fama no tiene límites. Army, como se autodenominan los fans de BTS amarán estás frases tomadas de canciones de BTS como “Never Mind”, “Let Me Know” y “Butterfly”.

Si estás buscando las frases de BTS ideales para tus redes sociales, has llegado al lugar perfecto, toma nota de tus favoritas, solo tendrás que cópiarlas y publicarlas o enviarlas a quién desees.

10 frases de canciones de BTS para tus fotos de Instagram y Facebook

1. “Sólo vive como quieras, tu vida es tuya”. (Fire)

2. “No intentes tan duro, está bien perder a veces”. (Fire)

3. “No hay necesidad de correr si ni siquiera sabemos la razón. Está bien no tener un sueño. Si tienes momentos donde sientes felicidad por un momento, está bien parar”. (Paradise)

4. “Atrapado en un laberinto de decisiones. Agotado por todo el caos. Hemos vagado en búsqueda de la respuesta, perdidos en el laberinto, en la oscuridad”. (Love Maze)

5. “Yo sólo viviría por mis intereses y pasiones”. (Never Mind)

6. “Esta es la frase exacta, el bien prevalecerá al final, érase una vez, las fábulas de Esopo volaban. Mira tu realidad, muy mal, incluso si muero ahora, seré endemoniadamente feliz”. (MIC Drop)

7. “Si no puedes volar, entonces corre. Hoy sobreviviremos. Si no puedes correr entonces camina. El día de hoy sobreviviremos. Si no puedes caminar entonces gatea, pero incluso si tienes que gatear, prepárate, ¡apunten, listos, fuego!”. (Not Today)

8. “Si parece que te vas a estrellar, mantente fuerte”. (Never Mind)

9. “Somos demasiado jóvenes e inmaduros para rendirnos”. (Never Mind)

10. “Puedo saborear los fracasos, contratiempos y agachar la cabeza, pero seguimos siendo jóvenes e inmaduros, entierra todas esas preocupaciones”. (Never Mind)



30 Frases de canciones de BTS de amor y desamor para dedicar en WhatsApp

1. “Cuando me dices que me amas siento como si caminara a través del cielo. Háblame acerca de por siempre, tan solo una vez más”. (Best of me)

2. “Incluso si me ignoras, incluso si actúas fríamente, no puedo ignorarte, no puedo sacarte de mi mente”. (Boy In Luv)

3. “Lo siento, te odio, te amo. Perdóname”. (I Need U)

4. “A primera vista podría reconocerte, como si estuviéramos llamándonos el uno al otro. El ADN en mis vasos sanguíneos me dice que eres tú a quien había estado buscando”. (DNA)

5. “Eres mi salvación, eres mi escudo, solo te necesito a ti. Tienes lo mejor de mí, te necesito, así que por favor, no me dejes”. (Best of me)

6. “Desde el día de la creación del universo y más allá, a través de los siglos infinitos y más allá. En la vida anterior y en la siguiente tal vez también. Estamos eternamente juntos”. (DNA)

7. “Tú eres mi sol, inigualable en este mundo, yo florezco por ti”. (Run)

8. “Sí, te odio, me dejaste. Pero nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Sinceramente te extraño, pero te borraré, porque duele menos que culparte”. (Spring)

9. “Desearía que el amor fuera tan perfecto como el amor mismo. Desearía que todas mis debilidades estuvieran ocultas. Crecí como una flor que no puede florecer en un sueño que no se volverá realidad”. (Fake Love)

10. “No importa si me duele, aprieta más para que no pueda escapar. Abrázame fuerte y sacúdeme hasta dejarme inconsciente. Bésame en los labios, este es un secreto entre los dos. Soy adicto a la prisión que hay dentro de ti”. (Blood, Sweat & Tears)

11. “No puedes hacerme esto. Todas las cosas que dijiste son como una máscara, esconden la verdad y me destrozan. Me atraviesa, me estoy volviendo loco, odio esto. Llévatelo todo, te odio”. (I Need U)

12. “Estoy tan enfermo de este amor falso, amor falso, amor falso. Lo siento tanto, pero es amor falso, amor falso, amor falso”. (Fake Love)

13. “Mi sangre, sudor y lágrimas, y mi cuerpo y mente saben bien que soy tuyo, este es un hechizo que me castigará. Duraznos y crema son más dulces que lo dulce (…), pero tus alas son las del diablo y antes de tu dulzura hay amargura”. (Blood, Sweat & Tears)

14. “En esos días que me odio por ser yo, en esos días que quiero por siempre desaparecer, hagamos una puerta, está en tu corazón. Abre la puerta y este lugar esperará”. (Magic Shop)

15. “Como una pieza de rompecabezas, tú encajas en mi tipo ideal". (Miss Right)

16. “Me consumo en estos sentimientos”. (I Need U)

17. “No puedo evitarlo, es definitivamente mi corazón, mis sentimientos”. (I Need U)

18. “Deseo que un milagro suceda y tú me ames más de lo que te amo yo a ti”. (Danger)

19. “Quiero tranquilamente quedarme dormido, intoxicado por tu dulce aroma”. (Just One Day)

20. “Aunque nuestro amor llegó a su fin, yo te llevo en mi interior”. (Let Me Know)

21. “Quiero llegar a ser tus suspiros”. (Miss Right)

22. “Yo siempre sueño con tu regreso y tan sólo te espero, nada cambió con lo que sentía aquí dentro del corazón”. (Let Me Know)

23. “Sí sólo pudiera estar contigo, te besaría desde el comienzo del día”. (Just One Day)

24. “No digas nada, ni siquiera una palabra, sólo dame una sonrisa”. (Butterfly)

25. “Me gustas demasiado, nuestro calor no sé enfriará, miró hacia atrás como en una película”. (Let Me Know)

25. “Contigo, dibujo mi futuro”. (Miss Right)

27. “Todo cambia, cuando el amor se acaba, termina la esperanza”. (Let Me Know)

28. “Me sigo aferrando a tu inexistente amor, ya no hay amor, solo dime tus misterios”. (Let Me Know)

29. “Me siento atraído por ti como un imán”. (Miss Right)

30. “Cuando pienso en ti, sale el sol, hace que deje de lado la tristeza”. (Save Me)

¿Cuál de todas estas frases de BTS de amor y desamor ha sido tu favorita?