¿Quién es Melanie Lynskey de The Last of Us y por qué reventó a sus críticos?

Melanie Lynskey, la actriz quien dio vida a Kathleen en de The Last of Us sufrió de bodyshaming luego de haber aparecido en la exitosa serie de HBO, por lo que se vio obligada a reventar a sus críticos con declaraciones contundentes por lo que vale la pena saber quién es esta exitosa actriz, cuya interpretación no ha dejado indiferente a absolutamente nadie.

Sobre todo tomando en cuenta que el episodio 5 de TLOU ha sido considerado como el mejor de la serie hasta ahora, y en el que la actriz interpreta a la despiadada Kathleen, quien quiere vengarse de Sam y Henry quienes se alían con Joel y Ellie, para poder escapar de Kansas. Por ello, vale la pena saber más de esta actriz y por qué aniquiló las críticas que se le hicieron a su apariencia física.

¿Quién es Melanie Lynskey de The Last of Us?

La actriz neozelandesa se hizo famosa por su papel de Rose en la sitcom Dos hombres y medio, la cual se la pasaba acosando al personaje de Charlie Sheen en su casa en la playa; la intérprete también ha formado parte de otros proyectos como Up in the Air, The Informant!, Away We Go, Flags of Our Fathers, Shattered Glass, Sweet Home Alabama, Ever After: A Cinderella Story y Criaturas celestiales. La intérprete incluso se ha hecho acreedora al premio Emmy en 2022 por su papel de Shauna en la serie Yellowjackets.

¿Por qué Melanie Lynskey de The Last of Us reventó a sus críticos?

A pesar del enorme talento que posee la actriz luego de su participación en la serie sufrió bodyshaming, es decir que muchos internautas empezaron a criticar su aspecto físico al decirle que no era el adecuado para el personaje, pero sin duda alguna, la crítica que más llamó la atención fue la de la modelo Adrianne Curry quien dijo de Lynskey: "su cuerpo dice vida de lujo...no señor de la guerra posapocalíptico. ¿dónde está linda hamilton cuando la necesitas? (sic)".

Ante esta crítica, la intérprete de Kathleen no tuvo piedad y reventó a la modelo y de paso a sus críticos al remarcarles el tipo de personaje que interpretó en la serie para el cual, los músculos no eran necesarios ya que ella era el cerebro detrás de todo lo que ocurrió en el episodio. En palabras de Lynskey:

"Para empezar, esta es una foto de mi sesión para la portada de la revista InStyle, no una imagen de 'The Last of Us' de HBO. Y estoy interpretando a una persona que planeó y ejecutó meticulosamente el derrocamiento de FEDRA. Se supone que debo ser LISTA, señora. No necesito ser musculosa. Para eso están los secuaces".

Melanie Lynskey agradeció la oportunidad de aparecer en The Last of Us

Luego de haberle respondido a la modelo la crítica que hizo sobre su cuerpo, la actriz dedicó un hilo aparte en Twitter para agradecer la oportunidad a Neil Druckman y a Craig Mazin por haberle brindado la oportunidad de interpretar a Kthleen en la serie con las siguientes palabras: