WhatsApp: Emojis que significan "me gustas" en chats y redes sociales

Es posible que un amigo o amiga lleve tiempo coqueteándote y tú no lo has notado, descubre cuáles son los emojis que significan "me gustas" en los chats de WhatsApp y otras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y más. Te sorprenderá el verdadero significado de estos emojis y la forma correcta en qué debes utilizarlos para evitar malos entendidos.