Cruz Azul fue noticia en los últimos días por haber quedado eliminado del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, después de que el sábado por la noche cayera a manos del Atlas en la cancha del Estadio Azteca, en el marco de la Reclasificación. Indirectamente y casi sin saberlo, los Cementeros también causaron otra noticia y polémica en las últimas horas.

A través de las redes sociales se hizo viral una imagen del futbolista de los Pumas de la UNAM, Marco García, presente en el Coloso de Santa Úrsula junto a Sebastián Jurado, con la particularidad de que el canterano de Universidad portó la playera alternativa de La Máquina Cementera.

Según se apuntó desde algunas fuentes, el motivo por el que el atacante del cuadro Auriazul llevaba los colores celestes tenía que ver con su fuerte amistad con Erik Lira, quien fuera su compañero en las fuerzas básicas de la institución del Pedregal.

Más allá de los motivos del futbolista, parece que buena parte de los aficionados de Pumas no entendieron de buena manera que su jugador portara la indumentaria de Cruz Azul, pues a través de las redes sociales reaccionaron con críticas y duras frases para con Marco García.

Aficionados de Pumas tunde a Marco García

Frases cargadas de violencia como "te vas o te matamos", o algunas que supieron entender la situación pero pidiendo su salida: "Jajajaja ha de haber ido a ver a su valedor Lira, pero aún así ponerse la camiseta del Azul, primera baja !! De por si, que no juega". También estuvieron quienes no les importó, y marcaron el límite en otro equipo, el América: "Mientras no sea del los televisos no hay ped*".