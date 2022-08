Con su derrota por 3-1 ante las Chivas de Guadalajara, por la jornada 11 del Apertura 2022, Pumas agravó la crisis que vive en el actual certamen. El equipo dirigido por Andrés Lillini no gana desde la tercera jornada y se ubica en el penúltimo lugar de la tabla.

Pumas sumó su cuarta derrota en los últimos cinco partidos, algo que pone en jaque al entrenador, Andrés Lillini, quien ha dotado a los Universitarios de competitividad, aunque les haya faltado la puntada final para alzar algún titulo, como en las finales del Apertura 2020 y la pasada Concachampions.

Tras una nueva caída, quien aprovechó para criticar al entrenador argentino fue el siempre controvertido Álvaro Morales: "Señor Lillini, hágase un favor, váyase de Pumas. Retome otro rumbo en su carrera, le va a ir mejor. Hasta yo lo voy a dejar en paz, por diversión", manifestó en sus redes sociales.

Fiel a su estilo, Álvaro Morales no se guardó nada a la hora de criticar: "Señor Lillini, sí, usted le hizo el favor a Pumas como dijo en conferencia de prensa, pero ya, ha fracasado. Acéptelo, no puede más. No da más y usted es el responsable, señor Lillini. Váyase a otro equipo que sea acorde a sus necesidades y también a su perfil y a su capacidad".

No lo ve para uno de los grandes

Para Morales, Andrés Lillini debe buscar nuevos destinos, aunque no lo considera el indicado para alguno de los club con más historia: "En la Liga de Expansión, en una liga de otro país, en MLS u otro equipo del futbol mexicano. No está usted para Pumas, ni Chivas, ni Cruz Azul, ni América, ni Monterrey, ni Tigres. Hágase un favor usted mismo", concluyó.