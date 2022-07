Andrés Lillini, decepcionado tras el debut de Pumas: "El sabor no es bueno"

Pumas no tuvo un buen inicio de temporada en la Liga MX. Los Auriazules tienen altas expectativas para este Torneo Apertura 2022, pero en su estreno apenas lograron rescatar un empate ante Xolos de Tijuana por 1-1 gracias al gol convertido por Diogo de Oliveira, quien ingresó en el complemento para igualar las acciones en Ciudad Universitaria.

Aunque todavía no se ha incorporado Eduardo Salvio y Gustavo del Prete tiene muy poco tiempo entrenando con la plantilla, lo cierto es que el funcionamiento colectivo de Pumas dejó mucho que desear. Es por eso que Andrés Lillini no dudó en expresar su decepción por no haber conseguido los primeros tres puntos de la temporada ante su afición.

"Éramos locales y teníamos que ganar. El sabor no es bueno. Entramos al primer tiempo y nos costó agarrar el ritmo del juego. Después, el equipo tiene esto de ir por más. Son peligrosos estos partidos porque quedas mal parado en la búsqueda constante del gol. Nos costó llevarla al área de forma limpia. Tuvimos opciones claras para ganar el partido", dijo Lillini tras el partido.

El estratega de Pumas también habló sobre el debut de José Navarro en la Liga MX y aseguró que el ingreso del canterano no fue por sumar uno más a la lista, sino por las cualidades que ofrece en el campo. Lillini consideró que el juego aéreo era un aspecto clave en el tramo final del compromiso ante el conjunto fronterizo.

"Opté por él y no por Montejano porque íbamos a tirar centros y tiene buen juego áreo. La elección fue esa, no sólo por debutar. Teníamos que arriesgar un poco más y lo elegí a él por la presencia en el área. El partido se consume y tampoco pudo hacer mucho. Ahora toca mirar hacia adelante", concluyó el director técnico argentino.