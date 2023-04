Pumas y América están a pocas horas de disputar uno de los encuentros más esperados del Torneo Clausura 2023. Una edición más del Clásico Capitalino se pondrá en marcha con las Águilas como el equipo favorito de la serie. Sin embargo, los felinos tratarán de dar un campanazo que los coloque dentro del repechaje.

Hay una estadística que no juega a favor de los auriazules. Al menos en fase regular, no ganan desde el 2014, cuando salieron con los tres puntos del Coloso de Santa Úrsula gracias al gol de Dante López, elemento que adelantó a su escuadra rumbo al cierre del cotejo y que no le dio tiempo de reacción al rival.

A partir de ese momento, cuentan con un historial de siete partidos de fase regular, con saldo de cuatro empates y tres derrotas. Si bien es cierto que tuvieron una contundente victoria en los cuartos de final del Apertura 2021, certamen en el que eliminaron a las Águilas en el Azteca con marcador de 3-1, la realidad es que cuando hay tres puntos en disputa no consiguen coronar sus actuaciones.

Habrá lleno

Gracias al impulso de la afición de Pumas, la entrada en el estadio Azteca será espectacular. Los felinos agotaron el boletaje cuando salió la venta general. Sin embargo, todavía se pueden encontrar algunos accesos disponibles en Ticketmaster, aunque son los asientos más caros con los que cuenta el recinto.