Una vez finalice su contrato con Boca Juniors (30/06), Eduardo Salvio viajará hacia la Ciudad de México para estampar la firma en El Pedregal y convertirse en nuevo refuerzo del Club Universidad Nacional de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Es, sin dudas, uno de los fichajes más importantes de los últimos mercados de pases teniendo en cuenta las condiciones del jugador y su recorrido.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Si bien el Toto cuenta con un talento que no abunda y probablemente no le costará mucho trabajo marcar diferencia en el futbol mexicano, hay dos razones por las que no pudo brillar en el Xeneize y preocupan a Pumas. Se trata de la mala fortuna que ha tenido con las lesiones y la irregularidad que ha mostrado en su nivel, más que nada en encuentros decisivos.

Eduardo Salvio fue fichado por Boca en julio del 2019 y ha disputado un total de 70 partidos con la playera azul y oro: marcó 19 goles y repartió 7 asistencias. Lo inquietante llega cuando analizamos sus ausencias: se perdió 57 encuentros por distintas lesiones y estuvo un total de 305 días fuera de las canchas. Esto, evidentemente, ha manchado un poco lo que fue su paso por el club de la ribera.

¿Qué lesiones sufrió el Toto? Distintos desgarros musculares y la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda (marzo del 2021). Esto ha generado que, a pesar de ser un futbolista fundamental en la plantilla, se pierda partidos vitales (Copa Libertadores 2021, Copa de la Liga 2021, Superclásicos contra River, entre otros) y deje de ser convocado a la Selección Argentina.

Otra faceta que dejó disconformes a los fanáticos del Xeneize es la irregularidad que tuvo. Comenzó a un nivel altísimo en su primera temporada, pero está claro que las lesiones le jugaron una mala pasada y lo privaron de tener continuidad y confianza. Además, sufrió distintos problemas extracancha que generaron una merma en su rendimiento. Ahora, lejos del mundo Boca y con nuevos objetivos, tendrá revancha. ¿Podrá volver a ser el del Benfica?