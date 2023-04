Tras la salida de Rafa Puente, Pumas UNAM contó con el debut en el banquillo de Antonio Mohamed, quien se alzó con la victoria en su presentación. Los Universitarios vencieron por 3-1 al Atlético de San Luis, gracias a los goles de Ulises Rivas, César Huerta y Jorge Ruvalcaba. Jhon Murillo había puesto antes en ventaja a los Potosinos.

Al margen de la victoria, Pumas contó con una figura excluyente para quedarse con los tres puntos. El guardameta de 31 años, Julio González, fue fundamental para obtener la victoria gracias a varias intervenciones. Tras la grave lesión sufrida por Sebastián Sosa, el mexicano tomó la titularidad y se ganó la ovación del público.

Corría la segunda mitad cuando Julio González le permitió a Pumas mantener la ventaja en el marcador, con cuatro atajadas consecutivas. San Luis obligó al guardameta que se agigantó en el arco y hasta quedó tendido en el suelo tras sus atajadas, momento en el que se ganó la ovación de su afición.

El Estadio Universitario clamó "¡Julio, Julio!" y "¡Hay portero, hay portero!", en señal de felicitación para Julio González, quien más tarde volvió a tener atajadas que le permitieron a Pumas mantenerse en ventaja. Como si fuera poco, sobre el final inició el tercer gol con un saque largo que Ruvalcaba luchó hasta decretar el 3-1.

Jardiné cree que merecieron más

Tan decisiva fue la actuación de Julio González, que el entrenador de Atlético San Luis, André Jardiné, no dudó en afirmar que su equipo mereció más: "El sentimiento es este, un poco frustrante de crear más que Pumas, pero no metemos. Fuimos superiores, pero no metimos. En el segundo tiempo veo a Pumas con una postura más defensiva, lo gana a contragolpes, pero tuvimos cuatro o más chances de ganar", analizó.