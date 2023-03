Tras la destitución de Rafael Puente junior como director técnico de los Pumas, una gran euforia se desató por el nombramiento del argentino Antonio el Turco Mohamed para tomar el mando del club Universidad Nacional a partir de lo que resta del actual torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Para asumir el cargo como director técnico de los Pumas, Antonio el Turco Mohamed pidió la contratación de cuatro elementos argentinos para integrar su cuerpo técnico, además de un sueldo muy superior al que el club Universidad Nacional le pagaba a Rafael Puente junior.

Días atrás, una de las figuras históricas de los Pumas, el exmediocampista Manuel Negrete, alzó la voz para recomendar que el destino deportivo del equipo universitario quedara encomendado a algún entrenador identificado con la historia y filosofía del club, además de la integración de un consejo de exjugadores del club.

En entrevista para el diario As con el periodista Edgardo Avelar, Manuel Negrete expresó su rechazo a la llegada de Antonio Mohamed como nuevo director técnico de los Pumas: "No entiendo quien saca estos temas, lo que deberían buscar es a alguien que ame a Pumas. No sé quién de la directiva, quisiera saber quiénes son los miembros de la directiva, quiénes son los promotores, quién es la gente que decide en traer a un ex jugador, compañero mío, porque Pumas necesita un ADN de la Universidad, alguien que conozca, hay muchos técnicos como Jaime Lozano, el Capi (Juan de Dios Ramírez) Perales, el mismo Hugo Sánchez y otros técnicos que se hicieron en Pumas, que aman a Pumas, por eso quisiera saber quien decide, quien lanza estas informaciones de traer a un técnico que es muy caro, hablan de no tener dinero".

Miguel Mejía Barón debe defender el ADN de Pumas

Para Manuel Negrete, Miguel Mejía Barón, director deportivo de Pumas, debería pronunciarse sobre el nombramiento de Antonio Mohamed. "No he platicado con Miguel, pero él tiene la autoridad para decir y hablar, pero tendrá que salir más en defensa del ADN de Pumas". Sobre una eventual llegada a la presidencia del club Universidad Nacional, Manuel Negrete señaló: "Me encantaría, para trabajar a que Pumas vuelva a ser el equipo de respeto en el futbol mexicano".