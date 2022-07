Si bien el Torneo Apertura 2022 continúa su curso y el mercado de fichajes de verano se apaga poco a poco, todavía está abierta la posibilidad de realizar operaciones. En este sentido, la novela más importante y que tiene en vilo a propios y extraños es la de Dani Alves y los Pumas de la UNAM.

Varias fueron las voces al interior de Universidad Nacional que se expresaron sobre esta situación, incluso en las últimas horas lo hizo el entrenador, Andrés Lillini. Aunque en esta oportunidad fue el turno de otro de los actores importantes, como es Juan Ignacio Dinenno.

El atacante argentino dimensionó lo que significaría para el equipo y la afición la llegada de un futbolista con la carrera del lateral brasileño, aunque también advirtió que debería devolver la ilusión en la cancha con un concreto aporte de calidad.

“Tener al jugador más ganador en la historia del futbol sería algo lindo, pero más allá de eso, si llega el momento de compartir plantel con nosotros espero que aporte deportivamente su granito de arena”, declaró el goleador argentino. Y añadió: "En caso dado de que venga, será un jugador más. Como dijo Andrés, confío también en el plantel que tenemos".

¿Qué dijo Andrés Lillini sobre Dani Alves?

Consultado sobre la situación de Dani Alves, Andrés Lillini dijo no tener novedades de parte de la directiva: "Con respecto a lo que dicen de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. Estuve en la mañana con la directiva y no me dijeron nada. No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información".