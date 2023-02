El centrocampista argentino destacó que, ante la diferencia de plantillas, en la cancha son once contra once y todo puede pasar.

Pumas tiene una gran deuda pendiente fuera de casa. Este fin de semana enfrentarán a una de las plantillas más caras de la Liga MX y que se acaba de quedar sin entrenador por todo el escándalo que se montó alrededor de Diego Cocca. Desde el Invierno 99, los capitalinos apenas pueden presumir dos victorias en el estadio Universitario. Para Gustavo Del Prete, no está mal que haya equipos que gastan cantidades excesivas en fichajes, pero aseguró que no es garantía de éxito.

“El que tiene (plata/dinero), la puede usar como quiera y puede invertir en lo que le gusta. Ya dentro de la cancha, somos once contra once. La jerarquía también gana partidos. Siempre debes estar más atento a no dejar jugadores como Nico o Gignac libres, quienes marcan una diferencia. Los partidos se juegan dentro de la cancha. Pienso mucho que es grupal. Puedes tener a los mejores jugadores y no jugar bien, o no tener a los mejores, pero sí a un gran grupo. Si el equipo va bien, le podemos pelear a cualquiera”, comentó para El Universal.



Del Prete mencionó cómo fue que vivió esa transición de Andrés Lillini, quien lo trajo a Pumas, a Rafael Puente, quien ahora lo dirige y lo acomoda en la posición en la que se siente más cómodo. También aseguró que tienen plantel para poder pelear entrar a la siguiente fase, incluso hasta para saltarse el repechaje.

Fue algo triste, pero positivo

“Con Andrés tenía una buena relación. Una lástima lo que nos pasó, que no pudimos implementar lo que se entrenó dentro del campo. Cuando uno no gana, se comienza a complicar. El cambio fue bueno. Los jugadores nos tenemos que adaptar a lo que sucede en el club. Rafa viene con su idea. Presentó una buena forma de juego. La diferencia de mi rendimiento fue en la pretemporada, que fue larga. Con Andrés llegué justo para jugar", dijo.

"Siempre digo que me gusta dentro de los once, porque siempre quiero estar. El objetivo está en entrar en los 12. Si se puede ir a la Liguilla de una, mejor. Tenemos equipo para eso. Estamos demostrando que nos sentimos bien. Confiar en el equipo. Cuando uno trabaja fuerte, las cosas salen. Ojalá que podamos. Tenemos que ir partido tras partido. No somos un equipo que va a ganar todos, pero quiero que todos los compitamos al máximo. Que al rival les cueste ganarnos”, finalizó para El Universal.