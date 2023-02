Una de las apuestas que hizo Pumas hace tiempo fue la de Higor Meritao. El mediocampista brasileño llegó junto con José Rogério, de la misma nacionalidad, pero sólo uno se mantuvo en el equipo luego de que venciera el año de préstamo. Higor se adaptó rápido no sólo a la Ciudad de México, sino que aprendió a hablar español de buena forma y supo hace raíces en nuestro país.

Hoy, convertido en un titular indiscutible bajo el esquema no sólo de Rafael Puente, sino también de Andrés Lillini, está convencido de lo que quiere para su futuro. Reveló que se encuentran en pláticas, tanto él como el club, para definir su situación contractual. Aunque se pensó que ya se había hecho válida la opción de compra, la realidad es que se renovó el préstamo po un año más.

"Yo me quiero quedar por más tiempo. Ojalá Pumas haga válida la opción de compra de mi pase. Estoy muy contento acá, muy feliz. Mi familia está contenta. Gracias a Dios estoy acá. Yo tuve otras oportunidades, otras ofertas de clubes de Estados Unidos, pero estoy muy contento y quiero quedarme acá", expresó en charla exclusiva con Bolavip.

Forman la dupla

Higor Meritao, junto con Jesús Molina, son los elementos con los que los felinos ya se vieron de mejor forma dentro del terreno de juego. Cuando uno de los dos no está, el otro lo resiente y el equipo no se ve beneficiado. Incluso, en las primeras jornadas que no estuvieron, no fueron las mejores en cuanto a funcionamiento.