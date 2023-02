Pese a diversos rumores, el primer equipo varonil ya piensa en obtener los tres puntos ante Mazatlán y por ahora no se plantean un cambio en el banquillo.

¿Jaime Lozano? Pumas no ha hablado con ningún entrenador

La semana en Pumas inició con mucha turbulencia que generaron los medios de información. Y es que, aunque en el Club Universidad no piensan cambiar de entrenador y confían en revertir el mal paso del equipo, salieron distintos nombres a la baraja de posibilidades, pero la realidad es muy distinta a lo que se publicó.

A Jaime Lozano, Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez los pusieron nuevamente en la órbita del Club Universidad para reemplazar a Rafael Puente, quien todavía continuará como entrenador del primer equipo varonil. Incluso, ampliaron más el panorama y sumaron a la baraja de posibilidades a Diego Alonso.

Bolavip logró saber, contrario a lo que se publicó en otro sitio, que la directiva de Pumas no ha hablado con ninguno de los personajes antes mencionados y no planea cambiar de entrenador. Sin embargo, bien vale aclarar que es una urgencia ganar en Mazatlán. Si no logran revertir los resultados negativos y sumar en la tabla, ya podrían pensar en algún movimiento en el futuro.

Ellos lo apoyan

También se sabe que el grupo respalda a Rafael Puente para poder salir de la mala racha, misma en la que suman ya cinco juegos sin victoria y tres derrotas de forma consecutiva. Este viernes es un duelo trascendental para todo el proyecto de los auriazules, pues se miden a un equipo que no sabe lo que es ganar en el Clausura 2023.