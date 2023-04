Una de las grandes dudas que se le generó a la afición es respecto a Juan Ignacio Dinenno. Algunos seguidores mencionaron que no lo veían, al menos anímicamente, al parejo del grupo. Sin embargo, Alfonso Monroy nos reveló uno de los gestos más nobles que tuvo el delantero argentino con él. Pese a que traía una racha de partidos sin marcar, los dos se mostraron confiados en que se conseguiría.

“Entre semana, el día 13 de abril, fue el cumpleaños de mi papá, que en paz descanse. Recuerdo que estábamos tomando terapia y le comenté 'Oye, Juan. Te quería pedir que si en este partido, primero Dios, llegas a meter gol, se lo podrías dedicar a mi papá' . Dijo que sí, que sin problema. No pensé que se fuera a acordar, cuando me dijo eso me sorprendió, metió el gol y fue un detalle muy lindo de su parte”, contó el juvenil en charla exclusiva con Bolavip.

Para Monroy, la figura de su padre juega el papel más importante dentro de su vida. Era la persona que siempre lo acompañaba a sus partidos y a donde la pelota lo llevara. Por lo mismo, todo lo bueno que le pasa va dedicado al cielo, desde donde sabe que lo ve cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

Con dedicatoria

"Sí, no sólo por él. Obviamente gran parte sí, porque es lo que más hubiera querido ver. Desafortunadamente ya no lo está viendo físicamente pero sé que dónde quiera que esté me está viendo y me está apoyando. Él y mi familia son mi motor día a día para seguir haciendo lo que estoy haciendo", finalizó.