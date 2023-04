Alfonso Monroy es, sin discusión, lo mejor que le pasó al Club Universidad hasta antes de la llegada de Antonio Mohamed. Desde su primera aparición en la Primera División, demostró que subió para quedarse. Ahora, ya con algunos partidos en la espalda, se sinceró con Bolavip y confesó cómo fueron sus orígenes. Para sorpresa de muchos, pese a que lo hace bien, no jugaba como lateral en el pasado.

En ocasiones, los laterales fueron elementos ofensivos en su proceso se básicas. Un caso similar que se vivió en Pumas fue el de Alejandro Mayorga, quien jugaba como lateral por izquierda, pero su juego en inferiores siempre fue el de volante por ese mismo lado. Monroy no es la excepción. Sí era ofensivo, pero también llegó a cubrir un hueco en la mitad de la cancha.

“Empecé jugando de extremo o de volante, llegando acá empecé a jugar más de contención. Ya en sub 20 empecé con esa transición de jugar de contención, luego de volante, extremo o lateral. Subiendo acá, en mi último proceso de 20, fue donde se predominó más la posición de lateral”, confesó en charla exclusiva con Bolavip.

No le incomoda jugar por izquierda

A “Poncho”, como le gusta que le digan, la afición lo descubrió como lateral por derecha, pero sorprendió a todos cuando cubrió el hueco de Adrián Aldrete y Héctor Ramírez por izquierda. Aunque nunca jugó en dicho sector, no tiene ningún problema ni se siente incómodo. Al contrario, lo ve como un reto en el que todavía debe de aprender muchas cosas.

“Por algo se entrena día a día, siempre hay que buscar ser altamente técnico. No es que lo domine pero tampoco me incomoda, sé que si sigo trabajando y haciendo lo que me corresponde, puedo llegar a dominarlo. Todo es un proceso, si quiero dominar ese perfil tengo que trabajarlo día a día. Soy alguien que se adapta rápido a la cosas y me gusta jugar mucho ahí. Me siento cómodo en la parte defensiva y atacar por sorpresa, me gusta mucho todo eso”, sentenció el canterano.