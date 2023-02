Para que Pumas pueda tener aspiraciones importantes en este torneo, será de vital importancia que sumen la mayoría de puntos que puedan en calidad de visitantes. Basta decir que sólo pueden presumir de una victoria fuera de Ciudad Universitaria en un año, por lo que el duelo de este fin de semana toma demasiada relevancia.

Del Prete cree que pueden competir

Pumas tiene una gran deuda pendiente fuera de casa. Este fin de semana enfrentarán a una de las plantillas más caras de la Liga MX y que se acaba de quedar sin entrenador por todo el escándalo que se montó alrededor de Diego Cocca. Desde el Invierno 99, los capitalinos apenas pueden presumir dos victorias en el estadio Universitario. Para Gustavo Del Prete, no está mal que haya equipos que gastan cantidades excesivas en fichajes, pero aseguró que no es garantía de éxito.

“El que tiene (plata/dinero), la puede usar como quiera y puede invertir en lo que le gusta. Ya dentro de la cancha, somos once contra once. La jerarquía también gana partidos. Siempre debes estar más atento a no dejar jugadores como Nico o Gignac libres, quienes marcan una diferencia. Los partidos se juegan dentro de la cancha. Pienso mucho que es grupal. Puedes tener a los mejores jugadores y no jugar bien, o no tener a los mejores, pero sí a un gran grupo. Si el equipo va bien, le podemos pelear a cualquiera”, comentó para El Universal.

Martín Bravo mandó mensaje de aliento

La última victoria que consiguió Pumas en la cancha del estadio Universitario fue obra de Martín Bravo, quien anotó dos goles en ese cotejo. El centrocampista argentino aprovechó para mandarle un mensaje de aliento al equipo en esta visita tan complicada que tiene Pumas.

Tigres, con la cabeza en todo, menos en el futbol

Luego del escándalo del caso de Diego Cocca, en Tigres están que no los calienta ni el sol de su tierra. Aunque utilizaron a la prensa amiga, misma que parece líder del sindicato de aficionados del equipo, la presión y las críticas no pararon por correr al nuevo entrenador de la Selección Mexicana. De interino se quedó el "Chima" Ruiz, ya que no tuvieron tiempo para poder buscar a alguien más.